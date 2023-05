Apple annonce un accord avec Broadcom pour les composants 5G

À travers un communiqué de presse, Apple a déclaré aujourd'hui signer un accord historique avec la société Broadcom. Ce rapprochement entre les deux entreprises visera à fabriquer des composants clés pour la 5G dans les iPhone et iPad. Petite particularité, la production aura lieu aux États-Unis !

Apple x Broadcom

Comme toute bonne entreprise américaine, Apple essaie de développer l'économie de son pays, si aujourd'hui la majorité de la fabrication des composants et des produits Apple a lieu en Chine, en Inde et à Taïwan, il existe tout de même un peu de production "Made in America". Dans le contrat signé avec Broadcom, Apple va investir plusieurs milliards de dollars pour développer des composants de fréquence radio 5G, des filtres FBAR et des composants de connectivité sans fil de pointe. Les filtres FBAR seront conçus et construits dans plusieurs centres de fabrication et de technologie américaine clé, y compris Fort Collins, au Colorado, où Broadcom dispose d'une grande installation.



Apple explique soutenir grâce à cet accord plus de 1100 emplois dans l'usine de fabrication de filtres FBAR de Fort Collins. Le partenariat permettra aussi à Broadcom de continuer à investir dans des projets d'automatisation critiques et de perfectionnement des compétences avec les techniciens et les ingénieurs.

Tim Cook, le CEO d'Apple a déclaré :

Nous sommes ravis de prendre des engagements qui exploitent l'ingéniosité, la créativité et l'esprit d'innovation de la fabrication américaine. Tous les produits d'Apple dépendent de la technologie conçue et construite ici aux États-Unis, et nous continuerons à approfondir nos investissements dans l'économie américaine.

Ces investissements font partie de l'engagement d'Apple pris en 2021 d'investir 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur cinq ans. Aujourd'hui, Apple est en passe d'atteindre son objectif grâce à des dépenses directes avec les fournisseurs américains, des investissements dans les centres de données, des dépenses en capital aux États-Unis et d'autres dépenses intérieures.



Reste à savoir si cet accord sera mis en pratique directement pour l'iPhone 15, car les rumeurs ont annoncé que Qualcomm resterait le fournisseur de modem pour cette année et l'an prochain.



