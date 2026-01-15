Le partenariat Apple-Google sur l'IA est estimé à 5 milliards $

Le partenariat annoncé entre Apple et Google pour intégrer les modèles Gemini dans Siri et Apple Intelligence pourrait rapporter jusqu’à 5 milliards de dollars à Google, selon l’analyste Gene Munster de Deepwater Asset Management, cité par . On est loin du milliard initialement évoqué par différentes sources, dont Bloomberg.

Google Gemini est loin d'être gratuit

Ce contrat, structuré comme un accord de cloud computing, prévoit qu’Apple verse « plusieurs milliards de dollars » à Google sur plusieurs années, selon le Financial Times. Munster estime la valeur totale autour de 5 milliards $, rappelant le deal historique de recherche Google sur les appareils Apple (aujourd’hui 20 milliards $ par an pour Apple).



Apple a choisi Gemini comme « la fondation la plus performante » pour ses modèles. La nouvelle version de Siri, boostée par Gemini, est attendue avec iOS 26.4, probablement en mars ou avril 2026. On attend déjà 7 nouveautés majeures pour Siri.

Ce choix soulève des questions sur l’avenir de l’intégration ChatGPT (OpenAI) présente dans Apple Intelligence depuis 2024. Munster pense qu’elle va disparaître :

Garder deux gros modèles n’a pas beaucoup de sens économiquement vu les économies d’échelle.

Une source proche d’OpenAI a indiqué que l’entreprise avait décidé l’automne dernier de ne pas devenir le fournisseur de modèle personnalisé pour Apple, préférant se concentrer sur son propre appareil IA - projet piloté par Jony Ive (ex-directeur du design Apple), recruté en mai 2024. Ce choix aurait refroidi Apple sur un partenariat plus profond.



Contrairement à Google, Microsoft, Amazon ou Meta, qui investissent des centaines de milliards dans des data centers IA, Apple reste prudent : ses dépenses en infrastructures physiques représentent ~3 % de son chiffre d’affaires (12,7 milliards $ en 2025 fiscal). Le deal Gemini est donc « une conséquence logique » de la stratégie d’Apple : ne pas « miser gros » sur l’IA en interne, mais profiter de la technologie de Google pour combler l’écart. Et une fois de plus, elle se rapproche de ses plus grands concurrents. Samsung fournit bon nombre de composants pour ses appareils, dont l'écran du premier iPhone Fold, Google bouche certains trous logiciels comme la recherche Internet et maintenant l'IA.