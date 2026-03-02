Apple compte sur Google pour héberger le nouveau Siri alimenté par Gemini

Apple ne dispose pas encore d’une infrastructure cloud suffisamment puissante pour gérer les milliards de requêtes IA prévues avec la nouvelle version de Siri. Elle profite donc de son partenariat avec Google autour de Gemini pour résoudre ce problème.

Apple demande à Google d’héberger Siri

Apple a contacté Google pour étudier la possibilité d’installer des serveurs dans ses centres de données. Ces serveurs serviraient à faire tourner la future version de Siri, basée sur Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google.

Fin janvier, Tim Cook avait confirmé que la nouvelle version de Siri, alimentée par Gemini, utiliserait bien Private Cloud Compute. Ce qu’il n’a pas précisé, c’est que ce système pourrait tourner non pas sur les serveurs d’Apple, mais sur ceux de Google.



Aujourd’hui, Apple utilise son propre système cloud appelé Private Cloud Compute pour traiter les requêtes IA complexes. Mais ce système est peu utilisé, seulement 10 % de sa capacité est employée en moyenne. Certains serveurs sont encore dans des entrepôts.



La situation pourrait changer vite. Le lancement de la prochaine version de Siri risque de provoquer une forte hausse des besoins en calcul cloud. Apple veut être prête, et ses propres serveurs ne suffisent pas.

Apple souffre depuis des années d’un manque d’investissement dans son infrastructure cloud. L’entreprise préfère se concentrer sur ses appareils physiques plutôt que sur les technologies qui les supportent. Quand Apple a réalisé qu’elle avait besoin du cloud pour l’IA, son infrastructure interne était déjà en "mauvais état".



Les puces des serveurs d’Apple posent également un problème technique : elles ont été conçues pour des appareils grand public et ne sont pas adaptées pour faire tourner de grands modèles d’IA comme Gemini.



Pendant longtemps, Apple interdisait à ses ingénieurs d’utiliser Google Cloud pour des raisons de confidentialité. Mais en 2023, Google a modifié ses systèmes de sécurité pour répondre aux exigences d’Apple, ouvrant la voie à ce nouveau partenariat.



Autrement dit : Siri utilisera bien Private Cloud Compute comme Tim Cook l’a annoncé, mais ce cloud sera hébergé chez Google, et non chez Apple.​​



