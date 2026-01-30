Tim Cook confirme que Siri alimenté par Gemini utilisera Private Cloud Compute

Lors de la conférence sur les résultats du premier trimestre fiscal 2026, le PDG Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh ont, en quelque sorte, répondu aux questions sur le récent partenariat avec Google pour intégrer les modèles Gemini à la prochaine génération de Siri. Et, sans surprise, la confidentialité reste au coeur du projet de la Pomme.

Une « collaboration » pour innover tout en préservant la confidentialité

Tim Cook a décrit l’accord comme une « collaboration », refusant de divulguer les détails commerciaux ou les termes financiers. Il a toutefois clarifié un point clé qui avait suscité des interrogations après l’annonce initiale conjointe d’Apple et Google en début de mois : l’exécution des modèles.

Nous croyons que nous pouvons débloquer beaucoup d’expériences et innover de manière significative grâce à cette collaboration. Nous continuerons à exécuter sur l’appareil et dans Private Cloud Compute, tout en maintenant nos standards de confidentialité de leader de l’industrie.

Le patron d'Apple a insisté sur le fait que l’architecture reste inchangée : les fonctionnalités d’Apple Intelligence (y compris la version personnalisée de Siri) s’exécuteront toujours sur l’appareil (en local) pour les tâches possibles, et via Private Cloud Compute pour les requêtes plus complexes, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs. Les données ne sont jamais stockées ni accessibles à Apple ou à des tiers (dont Google) au-delà de la réponse à la requête immédiate. Il a également précisé que cette collaboration avec Google concerne spécifiquement la version personnalisée de Siri, tout en soulignant qu’Apple poursuivra indépendamment ses propres développements en IA.

Monétisation et adoption d’Apple Intelligence

Interrogés sur la manière dont Apple Intelligence sera monétisée ou sur le pourcentage d’utilisateurs iPhone ayant accès à ces fonctionnalités, avec en ligne de mire leur impact sur les ventes et les renouvellements, Cook et Parekh ont décliné tout commentaire chiffré. Cook a toutefois insisté sur la valeur créée :

Nous apportons de l’intelligence à ce que les gens aiment, en l’intégrant de façon personnelle et privée à travers le système d’exploitation. Cela crée une grande valeur et ouvre un éventail d’opportunités sur nos produits et services. (…) Et nous sommes très heureux de cette collaboration avec Google.

Ce partenariat, annoncé le 12 janvier dernier, vise à accélérer le déploiement d’un Siri plus conversationnel et capable, en s’appuyant sur les modèles fondateurs de Google (Gemini) pour les futures fonctionnalités d’Apple Intelligence - tout en conservant le contrôle total d’Apple sur l’exécution et la protection des données.



La conférence a également mis en lumière deux thèmes majeurs : les contraintes de mémoire et l’IA, dans un contexte de résultats records pour Apple (143,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires !).



Que pensez-vous de cette intégration de Gemini dans Siri attendue avec iOS 26.4 ? À la rédaction, on pense que Gemini sera là pour 1, 2 ou 3 ans, et qu'il sera remplacé par un système entièrement maison par la suite.