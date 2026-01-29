Apple publie ses résultats du T1 2026 : l'iPhone est le ROI

ALRTE INFO : Apple est toujours riche. L'entreprise vient de lever le voile sur ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal de 2026. Une période cruciale puisqu'elle englobe les fêtes de fin d'année et, surtout, les premiers mois de commercialisation de la gamme iPhone 17. Avec l'introduction du très attendu modèle Air remplaçant la version Plus, ainsi que les nouvelles Apple Watch et AirPods Pro, les attentes des analystes étaient particulièrement élevées pour ce trimestre hivernal.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 16 % sur le 1er trimestre fiscal de 2026

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL, alors que l'entreprise a tout donné sur le hardware avec les iPhone Air et 17, alors que l'intelligence artificielle et le logiciel patinent toujours.



Pour mémoire, Apple commence son exercice fiscal au 1er octobre de l'année N-1.

Place aux chiffres.

Pour ce premier trimestre fiscal (octobre, novembre, décembre 2025), Apple a réalisé un chiffre d'affaires monumental de 143,76 milliards de dollars d'après son site dédié aux investisseurs. C'est une hausse spectaculaire de 16 % par rapport à la même période l'an dernier et un record absolu.



La rentabilité de l'entreprise est encore plus impressionnante. Le bénéfice net bondit de 24,12 % pour atteindre 42,1 milliards de dollars. Concrètement, cela se traduit par un bénéfice par action de 2,84 dollars, là où le marché n'attendait que 2,67 dollars.

Si on analyse les revenus par catégorie, on constate que le smartphone reste le moteur incontesté de l'entreprise, bien que certaines divisions connaissent des sorts divers :

iPhone : C'est la star absolue de ce bilan. Avec 85,27 milliards de dollars de revenus, la catégorie enregistre une hausse spectaculaire de 23,33 % . L'accueil réservé à la gamme iPhone 17, et particulièrement au nouveau modèle Air ultra-fin qui remplace le "Plus", a visiblement déclenché une vague de renouvellement massive, même si on n'a pas le détail des ventes par modèle (et c'est bien dommage).

C'est la star absolue de ce bilan. Avec de revenus, la catégorie enregistre une hausse spectaculaire de . L'accueil réservé à la gamme iPhone 17, et particulièrement au nouveau modèle Air ultra-fin qui remplace le "Plus", a visiblement déclenché une vague de renouvellement massive, même si on n'a pas le détail des ventes par modèle (et c'est bien dommage). iPad : La tablette d'Apple reprend des couleurs avec un chiffre d'affaires de 8,60 milliards , en progression de 6,67 % . Les derniers modèles ont su trouver leur place sous le sapin, confirmant l'intérêt pour ce format.

La tablette d'Apple reprend des couleurs avec un chiffre d'affaires de , en progression de . Les derniers modèles ont su trouver leur place sous le sapin, confirmant l'intérêt pour ce format. Mac : Petite ombre au tableau, les ventes d'ordinateurs reculent de 6,69 % pour s'établir à 8,39 milliards . Le segment souffre probablement de l'attente des nouvelles puces M5 sur le MacBook Air et d'une comparaison difficile avec le cycle de renouvellement de l'année précédente. On le sait, 2025 n'a pas été une très grande année pour le Mac.

Petite ombre au tableau, les ventes d'ordinateurs reculent de pour s'établir à . Le segment souffre probablement de l'attente des nouvelles puces M5 sur le MacBook Air et d'une comparaison difficile avec le cycle de renouvellement de l'année précédente. On le sait, 2025 n'a pas été une très grande année pour le Mac. Wearables : la catégorie "Fourre-tout" (Apple Watch, AirPods, accessoires) est en légère baisse de 2,16 % à 11,49 milliards . Cela suggère une certaine saturation du marché ou un manque de nouveautés majeures capables de déclencher l'achat impulsif sur cette période. Les nouvelles Apple Watch n'ont convaincu personne, et les excellent AirPods Pro 3 n'ont vraisemblablement pas relevé la barre. Notez que l'Apple Vision Pro M5 est aussi inclus dans cette catégorie.

la catégorie "Fourre-tout" (Apple Watch, AirPods, accessoires) est en légère baisse de à . Cela suggère une certaine saturation du marché ou un manque de nouveautés majeures capables de déclencher l'achat impulsif sur cette période. Les nouvelles Apple Watch n'ont convaincu personne, et les excellent AirPods Pro 3 n'ont vraisemblablement pas relevé la barre. Notez que l'Apple Vision Pro M5 est aussi inclus dans cette catégorie. Services : la barre symbolique est franchie. L'App Store, iCloud, Apple Music et les autres abonnements rapportent désormais 30,01 milliards de dollars, en hausse de 13,94 %. C'est une manne financière récurrente qui sécurise l'avenir du groupe et continue de croître à deux chiffres.

Face à ce bulletin de santé éclatant, la réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. L'action AAPL grimpe de 2,07 % dans les échanges après-bourse, atteignant les 263,63 dollars. Les investisseurs semblent rassurés : la machine Apple est relancée pour de bon en 2026, malgré des incertitudes persistantes concernant l'IA générative et les taxes douanières.

Tim Cook a déclaré :

Aujourd'hui, Apple est fier de rapporter un trimestre record et remarquable, avec un chiffre d'affaires de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et bien au-delà de nos prévisions. (...) L'iPhone a réalisé son meilleur trimestre historique grâce à une demande sans précédent, battant des records absolus dans chaque segment géographique. Les Services ont également atteint un record de revenus historique, en progression de 14 % sur un an. Nous sommes aussi ravis d'annoncer que notre base installée compte désormais plus de 2,5 milliards d'appareils actifs, ce qui témoigne de l'incroyable satisfaction de nos clients pour les meilleurs produits et services au monde.



Kevan Parekh le nouveau directeur financier d'Apple a ajouté :