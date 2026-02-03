Apple a également publié iOS 16.7.14 sur iPhone et iPad

Apple a publié iOS 16.7.14 (ainsi que la version correspondante iPadOS 16.7.14) pour corriger un problème critique affectant les appels d’urgence sur certains anciens modèles d’iPhone en Australie. Cette mise à jour cible spécifiquement les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X, mais est disponible dans tous les pays. Elle résout un souci de compatibilité avec les réseaux mobiles introduit dans la version précédente iOS 16.7.13 (publiée la semaine dernière et rapidement retirée par Apple après la découverte du bug). Cette version empêchait certains appareils concernés de se connecter aux services d’urgence (en composant le 000 en Australie), dans un contexte d’améliorations continues des réseaux par les opérateurs australiens pour mieux supporter les appels d’urgence.

Un vieux problème enfin réglé

Le problème remonte à plusieurs mois, avec des difficultés similaires de connectivité d’urgence pour les anciens iPhone signalées depuis décembre. En mesure temporaire, Apple avait déployé jeudi dernier une mise à jour des réglages opérateur (notamment pour les clients Telstra) afin de rétablir la fonctionnalité en attendant une correction logicielle complète.

Selon les notes de version officielles d’Apple pour iOS 16.7.14, cette mise à jour corrige « un problème de réseau mobile qui empêchait les appels d’urgence ».Cette mise à jour est fortement recommandée pour les appareils éligibles en Australie afin de garantir un accès fiable aux services d’urgence.



Pour l’installer, ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad, puis allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.Notez que iPadOS 16.7.14 est également disponible pour les anciens modèles d’iPad compatibles (comme l’iPad 5e génération, l’iPad Pro 9,7 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces 1re génération), bien que la correction des appels d’urgence concerne principalement les iPhone dotés de la fonction cellulaire.



Cette version accompagne les différents patchs pour Apple Watch vus tout à l'heure.