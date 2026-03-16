Un curseur pour Liquid Glass parmi les nouveautés d'iOS 27

Dans sa traditionnelle newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg nous a indiqué que la dernière version interne d'iOS 27 ne comporte pas de changements majeurs au niveau du design Liquid Glass, mais Apple pourrait introduire un nouveau réglage système permettant d'ajuster précisément l'apparence de l'interface.

Le Liquid Glass d’Apple est là pour durer explique Gurman

Avec iOS 26.1, les utilisateurs peuvent déjà choisir entre les options « Clair » et « Teinté » pour le Liquid Glass, l'option « Teinté » augmentant l'opacité des éléments d'interface. iOS 26.2 a ajouté un curseur pour régler manuellement l'opacité du Liquid Glass, mais uniquement pour l'horloge de l'écran verrouillé.



Pour iOS 27, attendu plus tard cette année, Apple pourrait étendre ce curseur à l'ensemble du système d'exploitation. Gurman indique qu'Apple avait initialement prévu ce réglage système-wide pour iOS 26, mais avait rencontré des défis techniques pour l'appliquer partout (écran d'accueil, dossiers, barres de navigation, etc.). L'entreprise semble y retravailler activement.



« Apple essaie à nouveau pour iOS 27 », a déclaré Gurman sur X en référence au curseur Liquid Glass à l'échelle du système. « À voir s'il sera intégré. »



Les tests bêta d'iOS 27 devraient débuter en juin, avec la WWDC 26, en vue d'une sortie officielle en septembre.

Le curseur de l'horloge sous iOS 26.2

Liste des principales fonctionnalités d'iOS 26

iOS 26 a marqué la plus grande refonte visuelle depuis iOS 7 avec l'introduction du design Liquid Glass (éléments translucides dynamiques, effets visuels fluides sur les icônes, menus, barres et apps). Voici les nouveautés les plus marquantes :

Liquid Glass : Nouveau langage de design avec transparence adaptative, options « Clair » et « Teinté », curseur d'opacité (initialement pour l'écran verrouillé).

: Nouveau langage de design avec transparence adaptative, options « Clair » et « Teinté », curseur d'opacité (initialement pour l'écran verrouillé). Améliorations Apple Intelligence : Visual Intelligence (recherche et actions sur le contenu de l'écran), Genmoji, intégration plus profonde.

: Visual Intelligence (recherche et actions sur le contenu de l'écran), Genmoji, intégration plus profonde. Téléphone et appels : Résumés de messagerie vocale, filtrage d'appels, Call Screening, Hold Assist (gestion automatique des files d'attente), Live Translation dans les appels, FaceTime et Messages.

: Résumés de messagerie vocale, filtrage d'appels, Call Screening, Hold Assist (gestion automatique des files d'attente), Live Translation dans les appels, FaceTime et Messages. Messages : Fonds personnalisés pour les conversations, sondages (polls), réponses rapides (Tapbacks améliorés), traduction en direct.

: Fonds personnalisés pour les conversations, sondages (polls), réponses rapides (Tapbacks améliorés), traduction en direct. Appareil photo et Photos : Interface simplifiée pour une utilisation à une main, effets photo 3D.

: Interface simplifiée pour une utilisation à une main, effets photo 3D. Autres : Nouvelle app Jeux, Automix dans Apple Music, épinglage de musiques, visited places dans Plans, AutoFill système pour cartes bancaires, Traduction en direct multi-apps, satellite dans Météo, améliorations CarPlay, accessibilité renforcée.

iOS 26 est compatible avec les iPhone à partir de l'iPhone 11 et met l'accent sur la personnalisation, la communication et la réduction des distractions.

Fonctionnalités potentielles attendues dans iOS 27

iOS 27 devrait être plus axé sur la stabilité, les corrections de bugs et les optimisations de performances (comparable à Mac OS X Snow Leopard), avec quelques ajouts notables :

Curseur Liquid Glass : Réglage fin de l'opacité/effet verre pour toute l'interface (Home Screen, apps, dossiers, etc.) – en cours de développement, résultat incertain.

: Réglage fin de l'opacité/effet verre pour toute l'interface (Home Screen, apps, dossiers, etc.) – en cours de développement, résultat incertain. Siri plus intelligent et personnalisé : Fonctionnalités Apple Intelligence avancées (possiblement retardées d'iOS 26), version chatbot (style ChatGPT/Gemini/Claude), partenariat potentiel avec Google Gemini.

: Fonctionnalités Apple Intelligence avancées (possiblement retardées d'iOS 26), version chatbot (style ChatGPT/Gemini/Claude), partenariat potentiel avec Google Gemini. Support iPhone pliable (iPhone Fold) : Interfaces adaptées pour l'écran pliable, nouveaux modes d'utilisation (fermé/ouvert).

(iPhone Fold) : Interfaces adaptées pour l'écran pliable, nouveaux modes d'utilisation (fermé/ouvert). Améliorations Apple Intelligence : Fonctions AI pour Calendrier, Santé, et un framework AI central plus puissant.

: Fonctions AI pour Calendrier, Santé, et un framework AI central plus puissant. Optimisations générales : Meilleure performance, autonomie accrue, corrections de bugs prioritaires.

Peu de changements radicaux au design Liquid Glass sont attendus ; l'accent est mis sur la fiabilité et les évolutions progressives. Rendez-vous en juin 2026 à la WWDC pour découvrir iOS 27, pour une sortie en septembre avec les nouveaux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold.