iOS 26.5.1 : Apple corrige un bug de charge sur iPhone 17 et iPhone Air

Apple déploie iOS 26.5.1 avec un correctif ciblé pour les iPhone 17 et l’iPhone Air. Cette mise à jour règle un bug de recharge filaire qui pouvait empêcher l’appareil de se charger lorsque sa batterie était presque complètement déchargée. Un dernier correctif de maintenance avant la présentation attendue d’iOS 27 lors de la WWDC 2026.

iOS 26.5.1 est là !

Apple a déployé ce lundi iOS 26.5.1, une mise à jour corrective réservée à deux gammes bien précises : l’iPhone Air et l’ensemble de la famille iPhone 17. Les utilisateurs d’autres modèles ne verront tout simplement pas la notification de mise à jour apparaître dans Réglages.



Trois semaines après la sortie d’iOS 26.5, cette nouvelle version s’attaque à un problème de charge filaire documenté depuis plusieurs semaines. Dans ses notes de version, Apple indique que le bug pouvait empêcher la recharge par câble lorsque la batterie de l’appareil était presque totalement vide. Un scénario particulièrement gênant : c’est précisément dans ces moments critiques qu’on branche son iPhone en urgence, et c’est là que la panne pouvait survenir.

Le problème avait été officiellement reconnu par Apple fin avril. La firme de Cupertino avait alors publié un document d’assistance pour alerter les utilisateurs concernés, sans pour autant proposer de correctif immédiat. iOS 26.5.1 vient donc clore ce chapitre, deux mois après les premières remontées.



Pour installer la mise à jour, il suffit de se rendre dans Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle. Le téléchargement s’effectue en Wi-Fi ou en cellulaire selon les préférences définies.



Ce correctif intervient à un moment charnière pour iOS 26. Apple s’apprête à lever le voile sur iOS 27 lors de la WWDC 2026, prévue le 8 juin prochain. Le cycle de vie d’iOS 26 touche donc à sa fin, et cette mise à jour de maintenance en marque probablement l’un des derniers actes.