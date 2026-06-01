iOS 28 serait “bien plus important” qu’iOS 27, selon Gurman

Pour célébrer les 20 ans de l'iPhone, fin 2027, Apple proposerait également un iOS 28 riche en nouveautés. C'est en tout cas ce que laisse entendre Mark Gurman dans sa dernière lettre dominicale, même si cela reste encore très spéculatif.

iOS 28 serait riche en nouveautés pour accompagner l'iPhone XX

La semaine prochaine, Apple dévoilera iOS 27 à la WWDC 2026. Dans sa dernière newsletter Power On publiée ce week-end, le journaliste glisse déjà une première rumeur sur iOS 28, le système qui ne sera pas annoncé avant juin 2027. Une façon de rappeler, un peu involontairement, que les cycles de rumeurs Apple s’emballent parfois bien avant que le présent ait eu le temps d’exister.



Soyons clairs : parler d’iOS 28 aujourd’hui, alors qu’iOS 27 n’a pas encore été présenté ni testé par quiconque en dehors d’Apple, relève davantage du remplissage de newsletter que de l’information concrète. Gurman lui-même n’avance aucun détail sur ce que contiendra cette version. Il se contente d’écrire que les mises à jour “28” s’annoncent “bien plus importantes” que celles de la gamme “27”, sans la moindre précision. C’est peu.

Ce qui est dit, en revanche, c’est qu’iOS 28 porterait le nom de code interne “Bell”, et macOS 28 celui de “Poppy”. Des petits noms sympathiques, mais qui n’éclairent guère sur l’ambition réelle de ces futures versions.



Il y a toutefois une logique dans cette fuite anticipée. iOS 28 serait la première version disponible sur l’iPhone du 20e anniversaire d’Apple, attendu en septembre 2027. Un appareil qui s’annonce comme une refonte majeure, avec un design radicalement repensé. Il serait donc cohérent qu’Apple accompagne cet iPhone historique d’un système d’exploitation à la hauteur de l’événement.



En attendant, iOS 27 devrait se concentrer sur Siri et Apple Intelligence, avec l’arrivée d’une version enfin personnalisée de l’assistant, d’une application Siri dédiée pour des conversations texte et vocale continues, et d’une nouvelle fonctionnalité “Search or Ask” intégrée au Dynamic Island. Ce sera déjà beaucoup, et c’est cela qu’il faudra juger dans quelques jours.



iOS 28, lui, attendra son heure.