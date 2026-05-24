iOS 27 : Siri en mode sombre, menu AirPods repensé et AirPlay plus ouvert

À l’approche de la WWDC 2026, de nouvelles rumeurs autour d’iOS 27 évoquent plusieurs changements attendus pour Apple, entre refonte visuelle de Siri, meilleure gestion des AirPods et ouverture accrue d’AirPlay en Europe sous l’effet du DMA.

iOS 27 : trois autres nouveautés attendues

À trois semaines de la WWDC 2026, les rumeurs sur iOS 27 s’affinent. Mark Gurman, journaliste Bloomberg et observateur privilégié de l’écosystème Apple, a livré dans sa newsletter Power On de nouveaux détails sur trois changements attendus dans la prochaine version majeure d’iOS.

Siri aurait un mode Claire et un mode Sombre

Commençons par Siri, qui s’offrirait une nouvelle robe graphique. L’assistant vocal adopterait une interface sombre, dans la continuité de l’identité visuelle déjà choisie par Apple pour la communication officielle autour de la WWDC 2026. Un changement purement cosmétique, mais symbolique : Apple semble vouloir donner à Siri un caractère plus affirmé, en phase avec les ambitions annoncées autour de l’intelligence artificielle. L’assistant doit également recevoir une application dédiée dans iOS 27, une première qui lui conférerait enfin une présence autonome sur l’écran d’accueil.

Enfin un vrai menu gestion pour AirPods

Du côté des AirPods, le menu de réglages serait entièrement revu et mieux structuré. Aujourd’hui dispersés dans les Réglages système sans véritable logique, les paramètres des écouteurs Apple seraient regroupés et clarifiés. Une refonte discrète, mais que les utilisateurs quotidiens d’AirPods 4 ou AirPods Pro apprécieront sans doute au premier lancement.

AirPlay Europe

Enfin, AirPlay gagnerait en flexibilité. iOS 27 permettrait de définir des services alternatifs comme Google Cast en tant qu’option par défaut, au moins sur le marché européen. Cette ouverture serait directement liée aux obligations imposées par la réglementation DMA de l’Union européenne, qui contraint Apple à ne plus favoriser systématiquement ses propres protocoles au détriment de la concurrence. Pour les foyers équipés d’enceintes ou de téléviseurs non estampillés Apple, cela pourrait changer concrètement les usages.

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir iOS 27 et ses nouveautés en direct sur iPhonesoft !