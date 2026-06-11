iOS 27 : AirDrop est bien 80% plus rapide selon les premièrs tests

La première bêta d’iOS 27 semble déjà tenir une partie de ses promesses. Selon des tests réalisés par des utilisateurs, les transferts AirDrop sont nettement plus rapides, avec des gains pouvant atteindre 69 % sur certains fichiers volumineux.

iOS 27 bêta 1 : AirDrop jusqu’à 69 % plus rapide, et ce n’est que le début

Apple a frappé fort à la WWDC en promettant une refonte en profondeur de iOS 27, avec un accent particulier sur la fluidité système et les performances globales. La marque a même avancé des chiffres concrets lors de sa keynote, dont des transferts AirDrop annoncés jusqu’à 80 % plus rapides qu’auparavant. Des promesses séduisantes sur scène, mais qui méritaient d’être confrontées à la réalité.



La première bêta pour développeurs permet désormais de mettre ces affirmations à l’épreuve, et les résultats qui circulent sur Internet sont pour le moins encourageants. Un test comparatif réalisé par le compte X @TheAppleDesign illustre bien l’ampleur du bond : le transfert d’un fichier vidéo de 3,5 Go a pris 2 minutes et 11 secondes sous iOS 26, contre seulement 41 secondes sous iOS 27 bêta 1. Soit un gain de 69 %, en dessous du plafond des 80 % promis par Apple, mais déjà largement spectaculaire.



Ce qui rend ce résultat encore plus frappant, c’est le contexte dans lequel il a été obtenu. Les bêtas pour développeurs sont notablement moins optimisées que les versions finales : le code n’est pas encore peaufiné, certaines fonctionnalités ne sont pas pleinement stabilisées, et des ajustements de performance restent à venir jusqu’au lancement officiel prévu en septembre. Autrement dit, les 80 % annoncés par Apple semblent tout à fait atteignables d’ici là.



Mais AirDrop n’est pas le seul indicateur positif qui ressort de la bêta 1. De nombreux utilisateurs qui ont installé la mise à jour rapportent de façon unanime un sentiment général de légèreté et de fluidité supérieur à iOS 26. Animations plus réactives, transitions plus nettes, navigation plus aérée : le grand nettoyage système évoqué par Apple lors de sa conférence semble bel et bien perceptible dès cette première version de test.



Il faudra bien sûr patienter jusqu’aux prochaines bêtas pour confirmer la tendance et mesurer les gains sur d’autres fonctionnalités. Mais les signaux envoyés par iOS 27 dès sa bêta initiale sont particulièrement prometteurs pour l’automne prochain.