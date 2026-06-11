iOS 27 fait plaisir à Justin Bieber en permettant de cacher le bouton de dictée dans Messages

C’est une petite nouveauté qui va faire plaisir à de nombreux utilisateurs : avec iOS 27, Apple permet enfin de désactiver complètement le bouton de dictée dans le champ de texte de l’application Messages. Un célèbre chanteur américain a certainement déjà installé la bêta.

L’histoire derrière ce changement

L’année dernière, Justin Bieber s’était publiquement plaint sur les réseaux sociaux de ce détail qui l’agaçait profondément : après avoir envoyé un message, il appuyait régulièrement par erreur sur le bouton de dictée, placé juste à côté du bouton d’envoi. Un problème partagé par des milliers d’utilisateurs au quotidien.



Apple a visiblement pris cette remarque au sérieux. Dans iOS 27, il suffit d’aller dans :

Réglages → Apps → Messages → Afficher dans le champ de texte… et de désactiver l’option pour faire disparaître définitivement le bouton de dictée.

Une tendance plus large de personnalisation

Ce petit ajustement s’inscrit dans une évolution plus globale d’iOS : Apple donne de plus en plus de liberté aux utilisateurs pour personnaliser leur expérience. On avait déjà vu cela avec la personnalisation de l’écran verrouillage, du centre de contrôle, des icônes, etc. Aujourd’hui, même les petits irritants du quotidien sont corrigés.



La fonction de dictée elle-même reste bien sûr disponible (et encore plus performante grâce à Apple Intelligence), mais ceux qui ne l’utilisent jamais ne seront plus gênés par ce bouton intrusif.



Ce genre de modification peut sembler anecdotique, mais pour des millions d’utilisateurs qui ouvrent Messages des dizaines de fois par jour, c’est exactement ce type d’attention qui rend l’expérience iPhone plus agréable. Pour mémoire, on peut aussi désormais réduire l'heure de l'écran verrouillé au minimum.



Vous aussi vous appuyiez souvent par erreur sur le bouton de dictée ? Allez-vous désactiver cette option dans iOS 27 ?