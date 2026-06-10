iOS 27 : nouvelle option pour minimiser l’horloge de l'écran verrouillé

Encore une nouveauté cachée. Apple continue d’enrichir les possibilités de personnalisation de l’iPhone avec iOS 27. Après avoir proposé une horloge plus grande dans iOS 26, la nouvelle version va dans le sens inverse en ajoutant une fonctionnalité très attendue : la possibilité de réduire ou minimiser l’horloge de l’Écran Verrouillé.

Une horloge discrète pour un fond d’écran sans obstruction

Désormais, vous pouvez ranger l’horloge dans la rangée supérieure des widgets. Cela libère une grande partie de l’écran et permet d’admirer votre fond d’écran sans aucune gêne visuelle.

Cette nouvelle option apparaît sous forme d’une icône dédiée dans le panneau Police & Couleur lors de la personnalisation de l’Écran Verrouillé. Un simple appui suffit à réduire drastiquement la taille de l’horloge, qui passe alors en tout petit dans la zone des widgets.

Ce comportement rappelle ce que faisait déjà iOS 26 avec les pochettes d’album en plein écran, mais cette fois, vous pouvez l’activer en permanence.

iOS 27 permet de déplacer l’heure de l’écran verrouillé vers la zone du haut via un nouveau bouton : pic.twitter.com/TjHZhOWP8k — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 10, 2026

Une fonctionnalité idéale pour :

Les utilisateurs qui trouvent que l’horloge cache trop leur fond d’écran préféré

Les possesseurs d’Apple Watch qui consultent moins souvent l’heure sur leur iPhone

Ceux qui veulent une expérience plus épurée et immersive sur l’Écran Verrouillé

Cette nouveauté s’ajoute aux nombreux changements apportés par iOS 27, notamment la refonte majeure de Siri, les améliorations de l’app Appareil Photo et les optimisations pour l’iPhone pliable.

Avez-vous hâte de pouvoir enfin cacher l’horloge de votre lockscreen ? Quel type de fond d’écran allez-vous utiliser avec cette nouvelle option ?