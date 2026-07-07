Siri AI extrait les informations d’applications tierces dans iOS 27 bêta 3

Une nouvelle fonctionnalité majeure a été découverte dans la troisième bêta développeur d’iOS 27 : Siri AI est désormais capable d’accéder à des données provenant d’applications tierces. Cette avancée renforce considérablement l’utilité de l’assistant intelligent d’Apple, toujours indisponible en Europe à l'heure de ces lignes.

Premiers exemples concrets

Pour l’instant, les cas observés concernent principalement les voitures électriques :

Récupération du niveau de batterie restant via l’application Tessie (pour Tesla) (post X).

Fonctionnement similaire avec l’application officielle Ford (post Threads).

Siri demande explicitement la permission avant d’accéder à l’application, puis extrait les informations demandées en temps réel. Notez que cela ne fonctionne pas encore avec l’application Tesla officielle, mais la compatibilité devrait s’étendre rapidement.

Une évolution logique pour Apple Intelligence

Cette capacité s’inscrit dans la stratégie d’Apple pour rendre Siri AI beaucoup plus utile au quotidien. Au lieu de se limiter aux données système, l’assistant peut maintenant interroger des applications externes pour fournir des réponses contextuelles et précises, ce qui concrétise la promesse de la firme américaine faite en 2024.

Les développeurs pourront progressivement ouvrir leurs apps à Siri AI, ouvrant la voie à de nombreuses intégrations futures (calendriers, fitness, finance, domotique, etc.).

Comment ça marche ?

L’utilisateur pose une question à Siri. Siri demande l’autorisation d’accéder à l’application concernée. Une fois autorisé, il extrait les données pertinentes et les intègre à sa réponse.

Ce système respecte la confidentialité : chaque accès est explicite et contrôlé par l’utilisateur.

Perspectives pour iOS 27

Cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts. Les bêtas suivantes devraient révéler d’autres intégrations pratiques pour les clients. À terme, Siri AI pourrait devenir un véritable hub intelligent capable de croiser des données provenant de toutes vos applications.



Avec iOS 27, Apple renforce significativement l’écosystème autour de Siri AI. La capacité à interagir avec des apps tierces marque une étape importante vers un assistant plus autonome et utile au quotidien. Les utilisateurs bêta peuvent déjà tester ces premières fonctionnalités avec leurs véhicules électriques. Siri AI gagne en puissance et en polyvalence. Rendez-vous cet automne pour la version finale d’iOS 27 et la généralisation de ces nouvelles capacités.