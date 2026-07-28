Claude, Codex et d’autres outils IA crédités dans les mises à jour de sécurité d’Apple

Apple a publié hier soir plusieurs mises à jour de sécurité (iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, etc.). En consultant les détails techniques, on remarque la présence de plusieurs grandes entreprises du moment : les outils d’intelligence artificielle jouent un rôle croissant dans la découverte de vulnérabilités.

Des crédits IA de plus en plus nombreux

Parmi les chercheurs et équipes mentionnés dans les notes de sécurité, on retrouve plusieurs fois :

Anthropic et son modèle Claude (notamment Claude Mythos Preview) pour des correctifs dans WebKit, WebKit Storage et WebDAV.

OpenAI et son Codex Security

Z.AI’s GLM

L’équipe NVIDIA AI Red Team

L’équipe Calif.io, qui avait déjà utilisé un modèle d’Anthropic pour créer un exploit de kernel sur puce M5 en seulement cinq jours, est également créditée sur plusieurs vulnérabilités kernel.

Apple a corrigé pas moins de 30 CVE distincts liés au kernel dans cette série de mises à jour, ce qui montre l’ampleur du travail réalisé.

Un changement de paradigme rapide

Apple a accès à Claude Mythos Preview via le programme Project Glasswing depuis avril. Il est donc probable que le nombre de vulnérabilités découvertes en interne grâce à l’IA soit encore plus élevé que ce que les crédits publics laissent paraître.

Ces mises à jour interviennent moins d’un mois après iOS 26.5.2, ce qui souligne la nécessité pour Apple d’accélérer son rythme de correctifs face à l’évolution rapide des outils de recherche de failles.

Vers une nouvelle ère de la sécurité ?

Ce n’est pas la première fois que des outils IA apparaissent dans les notes de sécurité d’Apple, mais leur présence est de plus en plus marquée. Les entreprises vont devoir adapter leurs calendriers de mises à jour et leurs programmes de bug bounty à cette nouvelle réalité.

Que pensez-vous de l’arrivée massive de l’IA dans la recherche de vulnérabilités ? Est-ce une bonne nouvelle pour la sécurité des appareils Apple ?