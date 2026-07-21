iOS 26.6 prépare votre iPhone à l’arrivée d’iOS 27 avec cette nouveauté

Apple prépare activement le terrain pour la prochaine grande mise à jour. La version iOS 26.6, attendue dans les prochains jours, devrait faciliter la transition vers iOS 27 pour ceux qui n’ont pas encore installé les bêtas.

Une optimisation pour Spotlight

iOS 27, actuellement en bêta pour les développeurs, va introduire une architecture de recherche entièrement repensée pour Siri AI (pour le moment indisponible en Europe). Cela implique un processus de réindexation qui peut prendre plusieurs jours sur les appareils en bêta.

Pour les autres utilisateurs, iOS 26.6 va « optimiser l’index Spotlight en vue d’iOS 27 », selon les notes de version d’Apple. Cette mise à jour devrait donc accélérer considérablement la mise à niveau une fois iOS 27 disponible en version finale.

D’autres corrections au programme

Outre cette préparation, iOS 26.6 corrige plusieurs bugs et vulnérabilités de sécurité. Comme souvent avec les mises à jour intermédiaires, il s’agit surtout d’améliorer la stabilité avant la grande mise à jour automnale.

Si vous êtes encore sur iOS 26, cette mise à jour est vivement recommandée, surtout si vous comptez passer rapidement à iOS 27 dès sa sortie. Cela vous évitera d'avoir le message d'indexation pendant des jours et des jours, cela ayant notamment un impact sur la fluidité et la batterie.

Vous allez installer iOS 26.6 ? Ou vous attendez directement iOS 27 ?