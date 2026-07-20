Bêta 4 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

Apple poursuit le développement de sa prochaine grande mise à jour en publiant la quatrième bêta destinée aux développeurs pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.



Au cœur de ces versions figurent trois grands axes : l’arrivée très attendue de Siri AI, les fonctionnalités d’Apple Intelligence et une évolution significative du design Liquid Glass, rendu plus lisible et personnalisable. À noter toutefois que Siri AI n’est pour l’instant pas disponible en Europe.



Comme à l’accoutumée, les développeurs inscrits au programme Apple Developer peuvent télécharger ces bêtas directement depuis l’application Réglages sur les appareils compatibles.

Une bêta pour toutes les plateformes

Ces mises à jour « 27 » concrétisent les annonces faites lors de la WWDC 26. Elles apportent un design Liquid Glass harmonisé sur l’ensemble des plateformes, plus clair, moderne et offrant davantage d’options de personnalisation. Mais la véritable star reste Siri AI, profondément boosté par Apple Intelligence. Apple promet également de nombreuses améliorations du quotidien et surtout des gains de performances impressionnants : selon la firme, les actions courantes (ouverture d’applications, prise de photo, etc.) seraient accélérées de 30 à 80 % selon les contextes.



Retrouvez ci-dessous le détail complet des nouveautés et nos premiers retours sur cette bêta 4.

Les nouveautés de la bêta 4 (build XXX)

Pour cette nouvelle bêta, vous retrouverez ci-dessous les nouveautés dénichées sur chaque plateforme.

iOS 27 bêta 4

La bêta 4 fait référence à un iPhone avec deux batteries, soit certainement l'iPhone Ultra.

Un maximum de nouveautés "27"

Comme chaque année depuis 2008, n'hésitez pas à parcourir notre site / app pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27.



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les nouveaux logiciels accompagneront l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra en septembre, le premier pliable de la marque.