Bêta 4 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

  • auteurMedhi Naït Mazi
  • Il y a 2 heures (Màj À l'instant)
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icon sdk ios 27Apple poursuit le développement de sa prochaine grande mise à jour en publiant la quatrième bêta destinée aux développeurs pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.

Au cœur de ces versions figurent trois grands axes : l’arrivée très attendue de Siri AI, les fonctionnalités d’Apple Intelligence et une évolution significative du design Liquid Glass, rendu plus lisible et personnalisable. À noter toutefois que Siri AI n’est pour l’instant pas disponible en Europe.

Comme à l’accoutumée, les développeurs inscrits au programme Apple Developer peuvent télécharger ces bêtas directement depuis l’application Réglages sur les appareils compatibles.

Une bêta pour toutes les plateformes

Ces mises à jour « 27 » concrétisent les annonces faites lors de la WWDC 26. Elles apportent un design Liquid Glass harmonisé sur l’ensemble des plateformes, plus clair, moderne et offrant davantage d’options de personnalisation. Mais la véritable star reste Siri AI, profondément boosté par Apple Intelligence. Apple promet également de nombreuses améliorations du quotidien et surtout des gains de performances impressionnants : selon la firme, les actions courantes (ouverture d’applications, prise de photo, etc.) seraient accélérées de 30 à 80 % selon les contextes.

Retrouvez ci-dessous le détail complet des nouveautés et nos premiers retours sur cette bêta 4.

beta 4 apple appareils ios 27 iphone mac ipad vision apple tv

Les nouveautés de la bêta 4 (build XXX)

Pour cette nouvelle bêta, vous retrouverez ci-dessous les nouveautés dénichées sur chaque plateforme.

iOS 27 bêta 4

Un maximum de nouveautés "27"

Comme chaque année depuis 2008, n'hésitez pas à parcourir notre site / app pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27.

Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les nouveaux logiciels accompagneront l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra en septembre, le premier pliable de la marque.

6 réactions

Maxou_LeBoss6 - iPhone

@Fulgence
C’est normal après la mise à jour logicielle d’iOS 27, Automix est devenu compatible uniquement avec le format lossless classique et audio dit "Haute qualité" ainsi que "haute efficacité". La qualité "lossless haute qualité" n’est donc malheureusement pas supporté par AutoMix.
Réglages - Apps - Musique - Qualité Audio - puis changer de mode dans les 3 options affichées.

20/07/2026 à 21h10

Scorpys - iPhone

A si watchOS dispo

20/07/2026 à 20h56

Fulgence - iPhone premium

Toujours pas de AutoMix actif 😭😭

20/07/2026 à 20h17

scorpys49 - iPad

watchOS y en a pas

20/07/2026 à 20h06

Alexandre44640 - iPhone

Impossible à télécharger de mon côté, ça plante en permanence et la MAJ ne veut pas se lancer

20/07/2026 à 19h56

Geogeo5911 - iPhone

Téléchargement en cours ...

20/07/2026 à 19h52

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