iOS 27 : tous les changements apportés à Liquid Glass par Apple

Après les retours mitigés de l’année dernière, Apple a vraiment retravaillé Liquid Glass dans iOS 27. La mise à jour apporte des améliorations notables en termes de lisibilité, de personnalisation et de raffinement visuel. Si vous nous avez suivi cette semaine, vous savez probablement déjà tout, mais lisez tout de même jusqu'au bout.

Principales évolutions de Liquid Glass 2.0

1. Meilleure lisibilité

Apple a retravaillé la façon dont le matériau diffuse le contenu situé derrière lui. Le résultat est plus net : les textes et éléments sont mieux lisibles, même sur des arrière-plans complexes. Apple a également ajouté des bords assombris autour des éléments Liquid Glass, ainsi que des reflets spéculaires plus brillants, ce qui donne davantage de profondeur et de séparation visuelle.



Les barres latérales bénéficient également de changements appréciables :

Elles s’étendent désormais jusqu’au bord complet de la fenêtre.

Les effets de réfraction continuent sous la barre au lieu d’être coupés.

Les icônes qui s'y trouvent conservent leur couleur d’origine (un point souvent critiqué dans la première version).

2. Curseur de transparence (la grande nouveauté)

C’est la fonctionnalité la plus attendue par les utilisateurs : un curseur de transparence est désormais disponible dans les Réglages. Vous pouvez ajuster finement l’intensité de l’effet Liquid Glass, du totalement transparent au plus teinté. Ce réglage s’applique à l’ensemble du système. On apprécie cet effort, annoncé par la rumeur, mais on aurait aimé une transparence plus forte lorsque le curseur est à gauche, cf notre vidéo :

Le nouveau curseur Liquid Glass d'iOS 27 en vidéo ! pic.twitter.com/a6oHh2UmNf — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 8, 2026

3. Icônes plus nettes et raffinées

Les icônes bénéficient d’un rendu plus précis et défini. Apple a ajouté la possibilité d’appliquer des effets de réfraction sélectifs pour leur donner encore plus de caractère. Mais pour cela, il faut que l'icône de votre application préférée ait été faite via Icon Composer (disponible depuis iOS 26). C'est le cas de notre application iSoft.

4. Améliorations automatiques

Ainsi, les applications qui utilisaient déjà Liquid Glass profitent automatiquement de ces améliorations avec iOS 27, sans besoin de mise à jour de la part des développeurs. Le système s’adapte également aux réglages d’accessibilité (Réduire la transparence, Augmenter le contraste).

5. Comportement des barres flottantes

Lors du défilement, une barre d’outils uniforme apparaît en haut de l’écran pour maintenir une bonne lisibilité. L’effet est automatique pour les barres standards, mais il casse parfois le design (la barre totalement transparente qu'on utilise par exemple sur iSoft).

Conclusion : un Liquid Glass plus mature

Avec ces ajustements, Apple transforme Liquid Glass d’un effet visuel parfois critiqué en un vrai langage de design plus abouti, plus configurable et mieux intégré à l’ensemble du système.L a personnalisation offerte par le curseur de transparence devrait particulièrement plaire aux utilisateurs qui trouvaient l’effet trop prononcé ou au contraire trop discret sur iOS 26. Et c'est, logiquement, mieux pour tout le monde, des malvoyants aux pourfendeurs de la transparence.



Allez-vous utiliser le curseur de transparence pour ajuster Liquid Glass à votre goût ? Consultez toutes les nouveautés d'iOS 27.