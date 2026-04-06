iSoft 9.5 : une mise à jour qui peaufine l’expérience sur iOS 26

Nos chers lecteurs l’attendaient, voici la nouvelle version 9.5 de l’application iSoft qui vient d’arriver sur l’App Store ! Après la grosse refonte en SwiftUI de la version 9.0 et les améliorations successives des versions 9.1 à 9.4, cette mise à jour se concentre sur la fluidité, les finitions et le confort d’utilisation au quotidien, notamment sur iOS 26.

Les nouveautés d'iSoft 9.5

Parmi les nouveautés et améliorations de cette version 9.5 :

Raffinements de l’interface et des animations sur iOS 26

Optimisations des performances pour une navigation encore plus fluide : Passage d'article en article sans accroc via un geste (l'option n'est plus en bêta) Re-tap sur l'onglet accueil ou favoris pour revenir à la racine (même depuis les commentaires) Améliorations sur la lecture des articles en mode paysage

Activation dynamique de l'onglet Keynote pendant les périodes cibles

Fréquence de publicité baissée au lancement

Popup d'alerte en cas de mise à jour

Meilleure stabilité générale sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS

Comme toujours, l’application reste entièrement gratuite, avec l’option Premium pour supprimer les publicités, soutenir l’équipe et profiter d’une expérience sans compromis.

Télécharger l'application iSoft

Si vous suivez l’actualité Apple tous les jours, c’est le moment idéal pour mettre à jour iSoft. L’application continue d’évoluer pour rester l’outil le plus agréable pour lire nos articles sur iPhone, iPad, Mac ou Vision Pro. L'app est compatible avec iOS 17+, soit de l'iPhone XS / XR à l'iPhone 17 Pro Max, en passant par les iPad 6, iPad mini 5 et iPad Air 3, ainsi que les Mac M1+ ou encore le MacBook Neo.

iSoft

Merci à tous ceux qui utilisent l’application et nous soutiennent. Vos retours nous aident à rendre iSoft toujours meilleur ! Pensez à activer les notifications pour ne rien manquer. iPhoneSoft a été lancé sur le web en juillet 2008, l'application iSoft a suivi quelques mois plus tard en 2009. Que de chemin parcouru, avec vous !