iSoft 9.5 : une mise à jour qui peaufine l’expérience sur iOS 26

isoft le blog icone app ipa iphone ipadNos chers lecteurs l’attendaient, voici la nouvelle version 9.5 de l’application iSoft qui vient d’arriver sur l’App Store ! Après la grosse refonte en SwiftUI de la version 9.0 et les améliorations successives des versions 9.1 à 9.4, cette mise à jour se concentre sur la fluidité, les finitions et le confort d’utilisation au quotidien, notamment sur iOS 26.

Les nouveautés d'iSoft 9.5

Parmi les nouveautés et améliorations de cette version 9.5 :

  • Raffinements de l’interface et des animations sur iOS 26
  • Optimisations des performances pour une navigation encore plus fluide :
    • Passage d'article en article sans accroc via un geste (l'option n'est plus en bêta)
    • Re-tap sur l'onglet accueil ou favoris pour revenir à la racine (même depuis les commentaires)
    • Améliorations sur la lecture des articles en mode paysage
  • Activation dynamique de l'onglet Keynote pendant les périodes cibles
  • Fréquence de publicité baissée au lancement
  • Popup d'alerte en cas de mise à jour
  • Meilleure stabilité générale sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS

Comme toujours, l’application reste entièrement gratuite, avec l’option Premium pour supprimer les publicités, soutenir l’équipe et profiter d’une expérience sans compromis.

isoft 9 5 version application

Télécharger l'application iSoft

Si vous suivez l’actualité Apple tous les jours, c’est le moment idéal pour mettre à jour iSoft. L’application continue d’évoluer pour rester l’outil le plus agréable pour lire nos articles sur iPhone, iPad, Mac ou Vision Pro. L'app est compatible avec iOS 17+, soit de l'iPhone XS / XR à l'iPhone 17 Pro Max, en passant par les iPad 6, iPad mini 5 et iPad Air 3, ainsi que les Mac M1+ ou encore le MacBook Neo.

Télécharger l'app gratuite iSoft

Merci à tous ceux qui utilisent l’application et nous soutiennent. Vos retours nous aident à rendre iSoft toujours meilleur ! Pensez à activer les notifications pour ne rien manquer. iPhoneSoft a été lancé sur le web en juillet 2008, l'application iSoft a suivi quelques mois plus tard en 2009. Que de chemin parcouru, avec vous !

isoft le blog capture app ipa iphone ipad
10 réactions

Dargo (rédacteur)

Merci à tous pour vos messages 🙏

06/04/2026 à 16h31

Samesuffit - iPhone premium

Merci au(x) dev(s)….

06/04/2026 à 14h17

BWe4r - iPhone premium

Travail au top. Ultra fluide !!!! Good job

06/04/2026 à 12h46

Norbert - iPad premium

Merci pour cette mise à jour, merci pour toutes les infos et très bon travail de la part de votre équipe.

06/04/2026 à 12h32

GuiJacq - iPhone premium

Super, merci pour cette mise à jour, beau travail !
Ah oui, il y a toujours le petit bug avec le (plus).

06/04/2026 à 12h17

Someone somewhere - iPhone premium

Et bien non, toujours pas… C’est si compliqué que ça à corriger franchement ?

06/04/2026 à 12h16

Someone somewhere - iPhone premium

Merci pour cette nouvelle version. Est-ce que le bug du signe « plus » remplacé par un « espace » a été corrigé ? Réponse maintenant : « j’aime que tout iSoft »

06/04/2026 à 12h14

Magio - iPhone premium

C’est cool d’avoir des infos sans besoin de faire des recherches donc merci pour votre travail 😉

06/04/2026 à 12h01

Lheu - iPhone

Vous êtes au top les copains !
Peu être un jour iTweak refera des articles de fou ! Genre : jailbreack IOS 27 untethered… 🤔🤔🤔

😩😢😭

06/04/2026 à 11h53

Seb69 - iPhone premium

Super le fix du bug sur l’élément Liquid Glass des commentaires :D bien joué belle app

06/04/2026 à 11h52

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles