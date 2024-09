L'app iSoft 9.0.1 est déjà là avec vos retours (màj : 9.0.7)

Qui dit refonte majeure dit souvent correctifs à faire en urgence. Comme Apple avec iOS, nous n'avons pas pu y couper, avec une version 9.0.1 deux jours après la 9.0. La bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas des bugs, mais plutôt des évolutions. Encore une fois, nous avons écouté notre merveilleuse communauté.



La grande mise à jour 9.0 d'iSoft parue samedi a reçu un accueil incroyable, avec des centaines de messages sur le site, les réseaux et par e-mail, et surtout des dizaines de milliers de téléchargement. Nous avions revu l'application de fond en comble en utilisant les toutes dernières technologies d'Apple, notamment SwiftUI, afin de proposer une expérience de grande qualité sur iPhone, iPad, Mac et même sur Vision Pro. Vous ne l'avez probablement pas encore, mais iSoft est déjà prête et optimisée pour le casque. Et maintenant, elle est encore plus agréable.

Une version corrective pour iSoft

Après un samedi agité avec un lancement en fanfare, nous avons eu pas mal de travail dimanche pour répondre à toutes les questions, recueillir les différentes demandes et réaliser les évolutions nécessaires. Nous n'avons pas pu tout faire en si peu de temps, nous avons donc priorisé une petite dizaine de points.

Après l’énorme mise à jour 9.0, réécrite depuis 0 en SwifUI pour iOS, iPadOS, macOS et visionOS, voici une version corrective. Nous avons pris en compte un maximum de retours !

Ainsi, la version 9.0.1, publiée ce soir, vient parfaire la refonte d'iSoft. Les principaux changements sont :

Un bouton pour changer l'ordre des commentaires à la volée

Une gestion des articles lus pour faciliter la navigation (le titre sera grisé)

Des polices d'écriture dynamiques qui s'adaptent aux paramètres d'accessibilité d'iOS

Le retour de notre son des notifications (avec une nouveauté à venir)

Un carousel plus lisible avec un contraste plus fort

Mais ce n'est pas tout, avec quelques ajustements çà et là, dans l'app et sur les widgets, ainsi que pour l'inscription aux notifications ou encore la taille de police par défaut sur iPad (première installation). D'ailleurs, après avoir fait la mise à jour, pensez à choisir le niveau de notification dans les réglages. Vous pouvez rester sur "importantes" pour n'être averti que des "gros" articles ou bien "toutes" pour ne rien manquer.





La version 9.0.2 ne s'est pas faite attendre avec d'autres améliorations dont :

Des titres qui ne sont presque plus jamais tronqués

Des commentaires plus clairs avec un interligne entre l'auteur et le message

Une police par défaut à la bonne taille sur l'article et les widgets

Et plus encore

Nous travaillons sur d'autres ajustements, dont le swipe entre les articles. Mais ce point nécessite du temps pour être correctement réalisé. Nous avons d'ailleurs commencé à repenser techniquement la vue article afin qu'elle soit plus fluide.

La version 9.0.3 n'a pas tardé non plus avec quelques correctifs supplémentaires :

Une page article bien plus fluide grâce à une refonte technique (déjà !)

Une police d'écriture dynamique pour le corps des articles (basée sur vos préférences d'accessibilité)

La suppression de la publicité sur la vue des commentaires

La suppression de la publicité sur la page keynote pour les membres premium

Un meilleur contrôle du rythme des publicités plein écran

Et, enfin, une fonctionnalité "bêta" pour le swipe entre les articles (à activer dans les réglages d'iSoft). Attention, la fonctionnalité n'est pas exempt de bugs, mais à de nombreux lecteurs de retrouver ce petit plus de l'ancienne version.

La version 9.0.4 améliore encore un peu plus l’expérience avec quelques correctifs.

La version 9.0.5 règle quelques détails remontés par les plus pointilleux d'entre vous comme la couleur de la pastille des favoris ou encore la taille de la police d'écriture sur iPad. Le tri des commentaires est également caché tant qu'il n'y en a pas.

La version 9.0.6 améliore la fluidité générale, corrige un bug d'affichage avec le mode "swipe entre les articles", ajoute de la couleur dans les commentaires et optimise l'affichage de la liste d'article pour les personnes malvoyantes ayant recours aux options d'accessibilité.

Et voici la version 9.0.7 qui corrige le problème des signatures de commentaires qui ne s'affichaient pas. Nous sommes ravis de vous proposer une application complète !

Merci encore pour tous vos retours et encouragements !

iSoft v9 : une application spatiale

Pour le reste, vous retrouverez tout ce qu'on a présenté samedi avec une app plus légère (10 Mo environ) et plus réactive. Adaptée à tous les supports, elle perpétue le style iSoft, épuré mais coloré. Consultez notre article de présentation de l'application iSoft v9 pour tout savoir.



Les avantages de l'application sont la possibilité de recevoir des notifications, d'avoir des widgets sur l'écran d'accueil et l'écran verrouillé, de gérer ses favoris, de changer l'icône de l'app, de forcer le mode sombre et plus encore comme la consultation hors-ligne des derniers articles ou bien de changer la forme des icônes. Certaines options nécessitent un achat intégré pour aider l'équipe.



PS : Qui a pu testé l'application sur le Vision Pro ?

