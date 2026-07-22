Claude Code intègre le simulateur de Xcode : l’IA qui build, lance et teste vos apps en direct !

Anthropic vient de faire un pas de géant pour les développeurs Apple. Claude Code sur desktop (macOS) intègre désormais nativement le simulateur sous Xcode. Résultat : vous pouvez compiler, lancer et interagir avec votre application directement depuis la conversation avec Claude. Sans quitter l’interface de l’IA générative.

Comment ça marche Claude Code dans le simulateur ?

Une fois l’intégration activée, le simulateur s’ouvre dans un panneau à côté de votre chat. Claude peut alors :

Voir l’écran de l’application en temps réel

Interagir avec elle (taper, swiper, appuyer sur des boutons…)

Lire les logs et l’arbre d’accessibilité

Itérer jusqu’à ce que tout fonctionne parfaitement en faisant des va-et-vient entre le code et le résultat dans le simulateur.

Vous pouvez même prendre le contrôle manuellement à tout moment. L’outil est disponible dès aujourd’hui en public beta (macOS uniquement, nécessite Xcode).

Le panneau dans Claude Code pilote directement le simulateur sans avoir besoin des permissions « Computer Use » (accessibilité et enregistrement d’écran). Les captures d’écran envoyées à Anthropic sont conservées selon les règles habituelles de rétention des conversations. Anthropic recommande d’ailleurs de ne pas se connecter à des comptes réels sur l’appareil utilisé par Claude.

Un vrai game-changer pour le développement

Cette fonctionnalité change complètement la boucle de développement. Plus besoin de passer constamment de Xcode au simulateur et retour à Claude : tout se fait dans une seule interface fluide.

Le post officiel de @ClaudeDevs montre un exemple concret avec une app de plantes où Claude ajoute des fonctionnalités, build, lance et teste directement dans le simulateur. On imagine très bien que les développeurs s’en serviront aussi pour des tests d’interface en un rien de temps.

Claude Code on desktop now works with the iOS simulator.



Build and run your iOS app, and the simulator opens in a panel right next to your conversation. Available today in public beta. pic.twitter.com/su4IguzPVb — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) July 21, 2026

Les informations pratiques

Disponibilité : en bêta publique sur macOS (sessions locales uniquement)

: en bêta publique sur macOS (sessions locales uniquement) Documentation : code.claude.com/docs/en/desktop-ios-simulator

: code.claude.com/docs/en/desktop-ios-simulator Prochainement : support Android annoncé

C’est clairement l’une des intégrations les plus puissantes entre une IA et un environnement de développement mobile à ce jour.

Vous avez déjà testé Claude Code avec le simulateur iOS ? Vous attendez la même chose du côté de Codex ou Grok Build ?