🔥 Xcode 27 : Gemini, Device Hub, SwiftUI, les nouveautés pour les développeurs Apple

Lors des sessions de la WWDC 2026, Apple a présenté Xcode 27, une version particulièrement ambitieuse qui marque un grand pas vers le développement assisté par IA et une gestion beaucoup plus fluide des appareils. Voyons ensemble les nouveautés avec notamment Gemini, Device Hub et SwiftUI. La vidéo complète d'Apple est en fin d'article.

1. Gemini et les Coding Agents directement dans Xcode

La grande nouveauté de Xcode 27, qui accompagne iOS 27, est l’intégration native des modèles Gemini (et d’autres agents IA) dans l’environnement de développement :

Conversations avec les agents directement dans l’éditeur (avec support des onglets et split view)

Commande "/plan" pour que l’agent planifie son travail avant de modifier le code

Agents capables d’écrire, d’exécuter des tests, d’utiliser des Playgrounds et de vérifier les prévisualisations

Support du Model Context Protocol (MCP) et Agent Client Protocol (ACP) pour connecter facilement GitHub, Figma et d’autres outils afin de gagner encore plus de temps.

C’est une avancée majeure qui permet aux développeurs de rester dans Xcode tout en profitant de la puissance des modèles Google Gemini, Anthropic (Claude) ou OpenAI (ChatGPT).

2. Device Hub : le grand remplacement du Simulator

Apple introduit Device Hub, une nouvelle application intégrée à Xcode 27 qui remplace et dépasse largement l’ancien Simulator :

Vue unifiée de tous vos simulateurs et appareils physiques

Possibilité de redimensionner dynamiquement les simulateurs (très utile pour tester l’iPhone pliable)

Mode compact ou fenêtre complète

Contrôles hardware, zoom, saisie tactile, clavier, et tests d’accessibilité

Gestion centralisée de tous les appareils (filtre, tri, regroupement)

Device Hub devient le nouveau centre névralgique pour tester, inspecter et déboguer vos applications sur tous les formats.

SwiftUI

Apple a consacré une session complète aux évolutions de SwiftUI dans Xcode 27.

1. Evolution avec Liquid Glass

Toutes les apps SwiftUI adoptent automatiquement le nouveau look Liquid Glass sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 sans modification de code.



Améliorations notables :

Meilleure gestion des fenêtres inactives sur iPad

Outils de personnalisation de la barre d’outils (priorité de visibilité, menus de débordement, éléments épinglés)

Comportement de minimisation automatique de la barre d’outils au défilement

2. Documents : une nouvelle API puissante

SwiftUI gagne un support beaucoup plus mature pour les applications document-based :

Nouveau protocole Document avec accès direct au disque et diffing par snapshot

avec accès direct au disque et diffing par snapshot Création de documents personnalisée (plusieurs sources : vierge, depuis une photo, etc.)

Meilleures performances pour la lecture et l’écriture de gros documents

Support natif de plusieurs formats d’export (dont PNG)

3. Interactions et réorganisation

Reorderable : possibilité de réorganiser facilement les éléments dans les List, LazyVGrid et même sur watchOS

: possibilité de réorganiser facilement les éléments dans les List, LazyVGrid et même sur watchOS Swipe Actions désormais disponibles sur n’importe quelle vue (pas seulement les List)

désormais disponibles sur n’importe quelle vue (pas seulement les List) Dialogues et alertes avec binding sur un item (confirmationDialog(item:) et alert(item:))

4. Améliorations Data Flow & Performance

AsyncImage : mise en cache HTTP standard + support de URLRequest et URLSession personnalisés

: mise en cache HTTP standard + support de URLRequest et URLSession personnalisés @State devient un macro : initialisation lazy des classes observables (plus performant)

@ContentBuilder amélioré pour une plus grande flexibilité

Ces évolutions rendent SwiftUI encore plus puissant, plus performant et plus agréable à utiliser, tout en réduisant considérablement la quantité de code nécessaire pour créer des applications modernes et fluides.

Autres nouveautés importantes de Xcode 27

Toolbar entièrement personnalisable avec nouveaux contrôles et point d’entrée pour les agents IA

entièrement personnalisable avec nouveaux contrôles et point d’entrée pour les agents IA Thèmes : création et application de thèmes par projet (couleurs + polices)

: création et application de thèmes par projet (couleurs + polices) Les erreurs sont plus discrètes pendant la saisie

sont plus discrètes pendant la saisie Nouveaux workflows de projets rapides (fichiers Swift autonomes avec previews)

(fichiers Swift autonomes avec previews) Améliorations majeures de la traduction (agents qui génèrent automatiquement les traductions)

(agents qui génèrent automatiquement les traductions) Organizer repensé avec métriques de performance et suggestions de correction par agent

repensé avec métriques de performance et suggestions de correction par agent Meilleure intégration Xcode Cloud

Xcode 27 est exclusivement compatible Apple Silicon (M1 et supérieur) et gagne en rapidité grâce à ces optimisations. Il est disponible en bêta sur la page Download d'Apple.

Le Device Hub vous semble-t-il révolutionnaire ? L’intégration de Gemini dans Xcode va-t-elle changer votre façon de développer ?