Apple présente ses nouveaux outils IA dans Xcode 27 dans une vidéo de 1h30

Apple a publié une session spéciale WWDC26 de 90 minutes intitulée « Inside Apple Intelligence and Xcode: Special Presentation », enregistrée en direct au Steve Jobs Theater. Cette présentation met en lumière les avancées majeures destinées aux développeurs pour intégrer l’IA dans leurs applications.

Le point d’orgue : une app complète créée en quelques prompts

L’un des moments les plus impressionnants est la démonstration de 20 minutes durant laquelle une application entière est construite à partir d’un simple prompt. Résultat : une application de suivi des badges WWDC avec animations 3D, effets holographiques et intégration de Visual Intelligence - le tout généré et raffiné par des instructions successives dans Xcode 27.



D'ailleurs, Xcode 27 pose désormais des questions de clarification, planifie le projet en amont et permet un flux de travail agentic ultra-efficace.

Les principales nouveautés dévoilées

Foundation Models framework → Accès direct aux modèles Apple Intelligence, support des modèles tiers (Claude, Gemini, etc.) via une API Swift unifiée.

→ Accès direct aux modèles Apple Intelligence, support des modèles tiers (Claude, Gemini, etc.) via une API Swift unifiée. Core AI → Nouveau framework pour déployer facilement des modèles IA personnalisés on-device, avec compilation anticipée et outils Python.

→ Nouveau framework pour déployer facilement des modèles IA personnalisés on-device, avec compilation anticipée et outils Python. MLX amélioré → Exécution locale d’agents IA puissants sur Mac, avec démonstration impressionnante d’un modèle de 1 trillion de paramètres (Kimi 2.6) tournant sur plusieurs Mac Studios via RDMA-over-Thunderbolt.

→ Exécution locale d’agents IA puissants sur Mac, avec démonstration impressionnante d’un modèle de 1 trillion de paramètres (Kimi 2.6) tournant sur plusieurs Mac Studios via RDMA-over-Thunderbolt. Intégration Siri AI → Nouvelles possibilités pour que vos apps interagissent nativement avec la nouvelle Siri.

→ Nouvelles possibilités pour que vos apps interagissent nativement avec la nouvelle Siri. App Intents étendus → Meilleure compréhension contextuelle et actions plus complexes.

Pourquoi cette session est importante

Cette présentation montre concrètement comment Apple veut démocratiser l’IA avancée pour les développeurs : plus besoin d’être un expert en machine learning pour créer des expériences intelligentes. Les outils sont conçus pour être rapides, privés et puissants.



La vidéo est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube Apple Developer et vaut le détour, même si vous n’êtes pas développeur : elle donne un excellent aperçu de ce que seront les applications tierces dans les mois à venir.

Résumé des points clés de la vidéo :

Démonstration complète : Création d’une app WWDC Badge Tracker en quelques prompts seulement (animations 3D + Visual Intelligence).

: Création d’une app WWDC Badge Tracker en quelques prompts seulement (animations 3D + Visual Intelligence). Xcode 27 Agentic Coding : Planification automatique, questions de clarification, édition parallèle avec agents.

: Planification automatique, questions de clarification, édition parallèle avec agents. Foundation Models : API unifiée pour Apple + modèles tiers (Claude, Gemini…).

: API unifiée pour Apple + modèles tiers (Claude, Gemini…). Core AI : Nouveau framework pour modèles on-device personnalisés.

: Nouveau framework pour modèles on-device personnalisés. MLX & Inférence distribuée : Exécution locale ultra-performante, y compris un modèle de 1 trillion de paramètres sur Mac Studios.

: Exécution locale ultra-performante, y compris un modèle de 1 trillion de paramètres sur Mac Studios. Intégration Siri : Nouvelles App Intents pour une collaboration fluide avec la nouvelle Siri AI.

: Nouvelles App Intents pour une collaboration fluide avec la nouvelle Siri AI. Outils de recherche et debugging : Améliorations pour agents multi-étapes et workflows complexes.

Cette session confirme qu’Apple mise très gros sur l’IA pour les développeurs en 2026-2027.