Les ressources de design officiel pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27

Apple vient de mettre à jour son portail Design Resources pour les développeurs. Les fichiers Sketch des nouvelles interfaces de iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate sont désormais disponibles, accompagnés du template mis à jour pour les icônes d’applications.

Ce qui est disponible dès maintenant pour les développeurs et designers

Kit UI complet pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (fichiers Sketch)

pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 (fichiers Sketch) Templates d’icônes d’applications mis à jour (formats : Sketch, Figma, Photoshop et Illustrator)

d’applications mis à jour (formats : Sketch, Figma, Photoshop et Illustrator) Assets en mode Light et Dark pour tous les composants système (boutons, listes, champs de saisie, alertes, headers, etc.)

pour tous les composants système (boutons, listes, champs de saisie, alertes, headers, etc.) Toutes les icônes système des applications natives

Même si la forme générale des icônes d’applications n’a pas changé, Apple a affiné les templates pour mieux correspondre au style Liquid Glass introduit cette année.



Les ressources Figma pour iOS 27 et iPadOS 27 devraient arriver très prochainement.

Ressources toujours disponibles

Le portail permet également de télécharger les anciens kits pour :

iOS 26 / iPadOS 26 / macOS 26

tvOS 18, watchOS 26, visionOS 26 et visionOS 2

On y trouve aussi de nombreux autres assets utiles : SF Symbols 7, Icon Composer, templates AirPlay, App Clips, Camera Control, Siri Icons, polices système, Santé, etc.



Lien direct → Apple Design Resources.



Ces fichiers sont indispensables pour tous les designers et développeurs qui souhaitent créer des interfaces parfaitement conformes au nouveau design system d’Apple dans iOS 27 et macOS 27 Golden Gate.