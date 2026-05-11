Apple Developer passe au Liquid Glass avant la WWDC 2026

L’application Apple Developer vient de recevoir une importante mise à jour visuelle avec l’arrivée du design Liquid Glass, une nouvelle icône retravaillée et une série de stickers animés dédiés à la conférence.

L’app Apple Developer se refait une beauté avant le WWDC 2026

À moins d’un mois de l’ouverture du WWDC 2026, Apple donne un coup de jeune à son application officielle pour les développeurs. La mise à jour publiée ce jour est loin d’être anodine : elle marque l’adoption du Liquid Glass dans l’une des apps maison d’Apple, et s’accompagne d’une série de stickers animés sur le thème de la conférence.



L’icône de l’application a été entièrement repensée. Elle reprend un crayon, un pinceau et une règle disposés en forme de “A”, une composition qui rappelle d’anciens visuels de la marque, enveloppés cette fois dans l’esthétique translucide du Liquid Glass. À l’intérieur de l’app, la barre de navigation adopte le même traitement visuel, avec un curseur Liquid Glass et un bouton de recherche séparé. Apple met ainsi en pratique ce qu’elle demande aux développeurs tiers de faire depuis iOS 26, en montrant l’exemple avec ses propres outils, même si la remarque de nombreux développeurs est fondée : l’entreprise a attendu presque un an après le lancement de l’interface pour appliquer ce langage visuel à sa propre application développeur.

Les stickers WWDC 2026 sont l’autre nouveauté de cette version. Tous animés, ils peuvent être utilisés directement dans Messages. On y retrouve un design lié au 50e anniversaire d’Apple, une tête de mort avec un cache-oeil à la pomme, une brique de jus de fruits, des coquelicots californiens typiques des décors de la conférence, ainsi que deux options aux reflets holographiques avec les mentions “Hello” et “WWDC 26”. Des visuels qui confirment l’ambiance californienne que le keynote du 9 juin s’apprête à installer.



Sur le plan fonctionnel, la mise à jour introduit un filtrage des contenus par catégorie (non vus, en favoris, téléchargés) ainsi que des préférences de sujets. La fiabilité de la capture d’image lors de l’inscription a également été améliorée.



L’application sera prochainement enrichie des sessions de la conférence et permettra de suivre le keynote en direct le 8 juin. La WWDC 2026 se tiendra du 8 au 12 juin, avec au programme iOS 27, macOS 27 et probablement plusieurs annonces hardware.