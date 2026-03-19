« Liquid Glass » fait baisser la note d’Apple d’accessibilité visuelle sur AppleVis

AppleVis, une ressource appartenant à Be My Eyes, a publié l’édition 2025 de son Apple Vision Accessibility Report Card (Bulletin d’accessibilité visuelle Apple). Ce rapport, centré sur les besoins des personnes aveugles, sourdes-aveugles ou malvoyantes, évalue les fonctionnalités d’accessibilité visuelle sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Apple a toujours été très proactive pour permettre à tout le monde d'utiliser ses produits, mais elle recule pour la première fois à cause de Liquid Glass.

Inspiré du « Six Colors Report Card » de Jason Snell, AppleVis publie ce bulletin depuis 2023. Il s’appuie sur un sondage auprès des utilisateurs concernés, qui notent sur 5 les fonctionnalités d’accessibilité, partagent leurs commentaires et proposent des améliorations. Fondé en 2020, AppleVis offre des ressources gratuites pour aider les utilisateurs aveugles ou malvoyants à exploiter au maximum les produits Apple.

Résultats du bulletin 2025 : une baisse générale

La note globale d’Apple a chuté de 0,2 point pour atteindre 3,7/5. Les principales raisons :

Le redesign Liquid Glass (introduit en 2025 avec iOS 26 et les autres OS) a eu un impact négatif significatif sur l’expérience des malvoyants. Ce nouveau langage visuel, avec ses effets translucides, reflets et animations fluides, pose des problèmes de contraste, de lisibilité et de clarté pour beaucoup.

Les utilisateurs de VoiceOver et de braille expriment une forte insatisfaction face à la qualité logicielle et aux bugs d’accessibilité persistants depuis longtemps, qui réapparaissent ou s’aggravent après les mises à jour majeures.

Quelques points positifs mineurs : une légère hausse de 0,1 point dans trois catégories (expérience braille sur iPadOS et macOS, expérience malvoyants sur tvOS).



VoiceOver reste très apprécié : Matthew Whitaker le qualifie de « fonctionnalité de premier ordre sur tous les appareils », et Leah Dykema de « meilleur lecteur d’écran jamais utilisé ».



Autre élément qui plaît à un anonyme : « Les paramètres d'accessibilité partagés font partie de ces fonctionnalités dont on se rend compte, après une seule utilisation, à quel point elles sont utiles. Un ajout vraiment appréciable. »



Apple reste loin devant Google sur tout cela.



Globalement, les participants reconnaissent les efforts sincères d’Apple pour faire progresser l’accessibilité (surtout ces dernières années). Cependant, ils reprochent à l’entreprise de négliger certains bugs anciens et d’introduire de nouveaux problèmes avec Liquid Glass. Le contraste est bien moindre, la transparence apportant de l'immersion mais moins de lisibilité.



Le rapport 2025 d’AppleVis propose une analyse détaillée et des suggestions concrètes, pour ceux que cela intéresse.