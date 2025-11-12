Le DMA n’a pas fait baisser les prix des apps en Europe selon Apple

Apple a commandé une nouvelle étude pour mesurer l’effet du Digital Markets Act (DMA) sur les prix des applications en Europe. Le constat est clair : malgré la baisse des commissions pour les développeurs, les utilisateurs n’ont quasiment vu aucune différence sur les tarifs de l’App Store.

Apple vient de publier une étude réalisée par le cabinet Analysis Group afin d’évaluer l’impact du Digital Markets Act (DMA) sur les prix pratiqués dans l’App Store européen. Ce rapport révèle que la baisse des commissions accordée aux développeurs depuis l’entrée en vigueur du DMA n’a pas eu d’effet significatif sur les tarifs payés par les utilisateurs.

Depuis mars 2024, Apple a mis en place de nouveaux « termes d’activité alternatifs » permettant aux développeurs de choisir un modèle de commission réduit pour les ventes et abonnements effectués au sein de l’Union européenne. Concrètement, les taux sont passés d’environ 30 % à 20 %, et de 15 % à 13 % pour les petits développeurs. L’objectif affiché du DMA était de créer un environnement plus compétitif et, indirectement, de faire baisser les prix pour les consommateurs européens.

Selon l’étude, plus de 91 % des produits analysés n’ont montré aucun changement de prix après l’adoption du nouveau modèle. Parmi les 9 % restants, les baisses constatées sont restées marginales, avec une moyenne d’environ 2,5 %. En parallèle, certaines applications ont même vu leurs tarifs augmenter. Au total, les développeurs auraient économisé plus de 20 millions d’euros en commissions, mais la grande majorité de ces gains – près de 86 % – aurait profité à des entreprises situées hors de l’Union européenne.

L’étude conclut que la baisse des commissions ne s’est pas traduite par un avantage direct pour les consommateurs. Apple y voit la preuve que la réglementation n’a pas encore atteint son objectif principal, rendre les services numériques plus abordables. La firme met aussi en avant le risque que certaines nouvelles règles du DMA compliquent le travail des développeurs et augmentent les risques pour les utilisateurs, notamment en matière de sécurité ou de confidentialité. Le meilleur argument de défense d'Apple depuis le début.

Même si l’étude repose sur des données réelles de l’App Store, elle a été commandée par Apple, ce qui incite à la prudence dans son interprétation. D’autres facteurs peuvent influencer la tarification : coûts marketing, choix de monétisation ou stratégie de croissance des éditeurs. Le rapport ne prend pas non plus en compte les ventes réalisées via d’autres plateformes ou boutiques alternatives qui pourraient émerger avec le DMA.

Cette étude montre que, malgré un cadre réglementaire plus favorable aux développeurs, les utilisateurs européens ne constatent pas encore de baisse notable des prix sur l’App Store. Si le DMA a permis d’alléger les coûts pour les éditeurs, son impact concret sur le portefeuille des consommateurs reste pour l’instant limité.