Apple dévoile son chiffre d’affaires en Inde pour éviter une amende record de 38 milliards $

Apple n'aime pas donner de chiffres en général, mais cette fois, la société a cédé. Selon un ordre confidentiel de la Competition Commission of India (CCI) révélé ce 3 juin 2026, la firme de Cupertino a accepté de transmettre ses données financières spécifiques à l’Inde dans le cadre de son enquête antitrust sur l’App Store. Un revirement qui éloigne le risque d’une amende historique pouvant atteindre 38 milliards de dollars.

Pourquoi Apple risquait une amende colossale ?

En 2024, la CCI avait conclu qu’Apple abusait de sa position dominante sur le marché des applications iPhone en imposant sa commission de 30 % et son système de paiement obligatoire. Le montant maximal d’une amende en Inde peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires concerné. Apple refusait depuis des mois de fournir ses revenus locaux, ce qui avait poussé les autorités à menacer d’utiliser une estimation basée sur le chiffre d’affaires mondial — d’où le risque des 38 milliards de dollars evoqué en 2025.

Apple a finalement accepté de fournir les données financières Inde-spécifiques après une injonction judiciaire selon Reuters. La société dispose jusqu’au 25 juin 2026 pour transmettre les documents.

Le contexte particulier de l’Inde

Contrairement à l’Europe ou aux États-Unis, Apple reste encore minoritaire en Inde :

Part de marché iPhone : environ 4 % au moment des faits → passée à 9 % aujourd’hui.

L’Inde représente pourtant un marché stratégique en très forte croissance pour Apple (usines locales, ventes en hausse).

Ce faible poids local rendait la demande de données globales particulièrement litigieuse.

Comparaison avec la France et l’Europe

En Europe, Apple fait également face à de lourdes pressions antitrust (DMA) :

En France, l’Autorité de la Concurrence suit de près ces dossiers, mais les amendes restent pour l’instant bien plus modestes qu’une potentielle sanction indienne, comme les 8,5 millions de la CNIL. L’Inde pourrait ainsi infliger la plus grosse amende antitrust jamais prononcée contre Apple.

Quelles conséquences pour Apple ?

La transmission des données permet de calculer une amende basée uniquement sur les revenus indiens → probablement bien inférieure à 38 milliards.

L’affaire, ouverte en 2021, touche enfin à sa fin après plusieurs années de procédure.

Apple continue de contester la nouvelle loi indienne qui autorise les calculs sur le chiffre d’affaires mondial.

Ce dossier illustre une fois de plus les tensions entre Apple et les régulateurs mondiaux sur le modèle fermé de l’App Store.



Apple mérite-t-elle ces sanctions pour son App Store ou défend-elle légitimement son écosystème selon vous ?