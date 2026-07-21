TSMC va augmenter ses prix jusqu’à 10 % en 2027 : un coup dur potentiel pour Apple

Le principal fondeur de puces d’Apple (et du reste du monde Tech), TSMC, s’apprête à relever ses tarifs de manière significative. Selon un rapport du Nikkei Asia, le géant taïwanais prévoit des hausses de prix allant jusqu’à 10 % à partir de 2027.

Des négociations déjà finalisées

TSMC aurait entamé des discussions avec ses clients dès le mois de juin. Les augmentations concerneraient à la fois les procédés de fabrication matures et les technologies les plus avancées (7 nm et en dessous dont la 2 nm de la puce A20 à venir), celles qu’Apple utilise pour ses puces A-series et M-series.

Les négociations ont été bouclées ce mois-ci, et les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le début de l’année 2027. Les clients qui commanderaient des volumes supplémentaires au-delà de leurs prévisions initiales pourraient même faire face à des surcoûts supplémentaires de 10 à 15 %.

Une hausse justifiée par les coûts

Selon les sources du journal, ces augmentations reflètent la hausse des coûts des matériaux, des équipements de fabrication et de la construction de nouvelles usines à l’étranger.

TSMC aurait choisi de reporter ces hausses à 2027 pour laisser le temps à ses clients de s’adapter. L’entreprise n’a pas souhaité commenter les chiffres, mais a indiqué que sa stratégie tarifaire restait « stratégique et non opportuniste ».

Apple, principal client concerné

Apple étant le plus gros client de TSMC, ces augmentations arrivent à un moment sensible. Elles coïncideraient avec le lancement de nouveaux modèles d’iPhone 18 et surtout de l’iPhone 20 célébrant les 20 ans de l’iPhone.

Reste à savoir si Apple absorbera une partie de ces hausses ou si elles se répercuteront sur les prix de vente des appareils. Rappelons qu’Apple a déjà fortement augmenté ses tarifs sur plusieurs gammes le mois dernier, Tim Cook évoquant alors des coûts « inévitables » liés notamment à la mémoire et au stockage.

Ces hausses chez TSMC risquent donc de peser sur les coûts de production d’Apple dans les années à venir. On suivra avec attention l’impact sur les prochains iPhone, iPad et Mac.

Qu’en pensez-vous ? Ces augmentations vont-elles se traduire par des iPhone encore plus chers ?