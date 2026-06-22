iPhone 17 : les prix pourraient augmenter dès ce mois-ci

Apple s’apprête à augmenter les prix de sa gamme iPhone 17, et cela pourrait arriver très rapidement, potentiellement dès le mois de juin 2026. De quoi encourager les potentiels clients à passer rapidement à la caisse, sous peine d'une très mauvaise surprise cet été.

Pourquoi cette hausse ?

Lors d’une récente interview au Wall Street Journal, le PDG Tim Cook a déclaré que les hausses de prix étaient « inévitables ». La raison principale : la forte pénurie de mémoire vive (DRAM) et de stockage (NAND), provoquée par l’explosion de la demande liée à l’IA et à la construction massive de data centers.T im Cook a comparé la situation à une « inondation centennale », affirmant n’avoir jamais vu une telle tension sur les composants en plus de 40 ans de carrière.

Quand les hausses arriveront-elles ?

Selon Mark Gurman sur X (Bloomberg), les augmentations ne sont pas attendues pour la rentrée (septembre avec les iPhone 18), mais pourraient intervenir dès maintenant, potentiellement en même temps que la promotion Back to School. Le leaker chinois Ice Universe va dans le même sens et pense que les prix actuels de la gamme iPhone 17 vont bientôt grimper.



Prix actuels de la gamme iPhone 17 chez Apple :

iPhone 17e : à partir de 599 $ / 719 €

iPhone 17 : à partir de 799 $ / 969 €

iPhone Air : à partir de 999 $ / 1 229 €

iPhone 17 Pro : à partir de 1 099 $ / 1329 €

iPhone 17 Pro Max : à partir de 1 199 $ / 1 479 €

Des analystes estiment que l’iPhone 18 Pro pourrait même atteindre 1 399 $ en septembre, soit 1599 € en France.

Quels produits seront concernés ?

Les hausses ne toucheront pas uniquement les iPhone. Les iPad et les Mac pourraient également voir leurs prix augmenter dans les prochains mois en raison des mêmes tensions sur les composants.



Si vous envisagez d’acheter un iPhone 17 (ou un autre produit Apple), il pourrait être judicieux de ne pas trop attendre. Les hausses de prix liées à la pénurie de mémoire semblent imminentes. À noter que les promotions d'Amazon actuelles sont très intéressantes avec l'iPhone 17 à 849 €, l'iPhone Air à 845 €, l'iPhone 17 Pro Max à 1319 €.



Allez-vous acheter un iPhone 17 avant la hausse ou attendre l’iPhone 18 ?

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