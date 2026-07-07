Le futur iPhone 18 Pro serait nettement plus épais que l’iPhone 17 Pro

L’iPhone 18 Pro devrait être plus épais que son prédécesseur. Selon le leaker Fixed Focus Digital, le cadre en aluminium et le module photo arrière vont gagner en épaisseur, avec une augmentation d’environ 2 mm confirmée par des sources de la chaîne d’approvisionnement. Un chiffre qui parait anodin mais qui pourrait tout changer pour certaines mains.

Un design qui s’alourdit

Le design de l'iPhone 18 Pro aurait les caractéristiques suivantes :

Cadre en aluminium maintenu (pas de retour au titane pour le moment).

Module photo arrière plus proéminent.

Épaisseur totale estimée entre 9,9 et 10,9 mm (contre 8,75 mm sur l’iPhone 17 Pro).

Cette augmentation serait liée à l’intégration d’un objectif à ouverture variable sur le capteur principal 48 MP. Cette technologie, plus coûteuse (+50 %), permettrait un contrôle précis de la profondeur de champ et améliorerait les performances en basse lumière.

Pourquoi Apple accepte-t-elle ce compromis ?

Le leaker explique que l’aluminium offre une dissipation thermique excellente, un point crucial pour les performances IA et la nouvelle puce A20 Pro. Le design plus épais permettrait aussi d’intégrer une batterie plus grande, améliorant significativement l’autonomie. Les modèles Pro Max devraient suivre la même tendance, avec un plateau photo encore plus imposant (environ 11,54 mm selon des maquettes), ce qui contredit une précédente rumeur qui affirmait que le 18 Pro Max serait de même gabarit que son prédécesseur. Avec plus d'espace interne, Apple aurait pu trouver une solution.



Fixed Focus Digital ajoute que les soucis de décoloration vu sur les iPhone 17 Pro oranges pourraient se retrouver aussi sur les nouvelles couleurs.

Un choix assumé pour plus de performances

Apple semble privilégier les performances et l’autonomie au design le plus fin possible, visiblement réservé au seul iPhone Air désormais (et certainement iPhone Ultra). Après plusieurs générations de plus en plus minces, l’iPhone 18 Pro marque un retour à un format plus « substantiel » pour accueillir les nouvelles technologies. Les utilisateurs qui privilégient la finesse pure pourraient être déçus, mais ceux qui cherchent la meilleure autonomie et les meilleures capacités photo devraient apprécier ce choix. L’iPhone 18 Pro s’annonce comme un modèle de transition important dans la gamme Pro. Plus épais, mais potentiellement plus endurant et polyvalent. Rendez-vous le 8 septembre pour découvrir le design final.