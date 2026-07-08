Apple poursuit le nettoyage de son catalogue logiciel. La marque a définitivement cessé de signer plusieurs anciennes versions d'iOS, rendant impossible toute restauration sur certains modèles emblématiques comme l'iPhone 5c et l'iPad 2.

Apple ferme définitivement la porte à l'iPhone 5c et à l'iPad 2

Apple vient de fermer un chapitre technique qui durait depuis plus de dix ans. La firme a cessé de signer plusieurs anciennes versions d'iOS destinées à des appareils sortis entre 2011 et 2013, rendant impossible toute restauration ou tout retour en arrière sur ces systèmes.



Trois appareils sont concernés. L'iPhone 5c, dans ses versions GSM et CDMA, perd la signature de son ultime firmware, iOS 10.3.3, ce qui empêche désormais toute réinstallation via IPSW. L'iPad mini Wi-Fi + Cellular voit disparaître la validation de iOS 8.4.1 en over-the-air ainsi que celle de 9.3.5 et 9.3.6 en installation directe. L'iPad 2 Wi-Fi + 3G en version CDMA subit le même sort, avec la fin de signature de 6.1.3, 8.4.1, 9.3.5 et 9.3.6. Il est probable que l'iPhone 5, dont le dernier système sorti était justement iOS 10.3.4, soit également touché par ce changement, même si aucune confirmation officielle n'a été donnée.

Ce type de décision n'a rien d'inhabituel chez Apple, qui procède régulièrement à des fermetures de ce genre. Le plus souvent, il s'agit de bloquer une version récente d'iOS quelques jours après la sortie d'un correctif de sécurité important, comme cela avait été le cas pour iOS 26.5.1 quelques jours plus tôt. Il est en revanche plus rare de voir Apple cibler ainsi des versions aussi anciennes, associées à des appareils sortis de commercialisation depuis longtemps.



Concrètement, l'impact reste limité à une infime portion des utilisateurs actifs. Ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité depuis des années et ne sont plus commercialisés. Mais cette fermeture prive définitivement les possesseurs de ces modèles de toute possibilité de restauration en cas de panne logicielle, ce qui concerne surtout les passionnés qui conservent ces iPhone et iPad à des fins de test, de compatibilité applicative ou de collection.



Cette décision illustre la manière dont Apple referme progressivement, et sans annonce officielle, les derniers points d'accès à son histoire logicielle la plus ancienne.