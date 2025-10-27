X supprime définitivement le domaine Twitter.com le 10 novembre

Le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter franchit une nouvelle étape dans sa transformation. X vient d'annoncer discrètement la suppression prochaine du domaine twitter.com, une décision qui pourrait affecter des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Une mise à jour obligatoire avant le 10 novembre

Les utilisateurs qui sécurisent leur compte avec une clé physique ou un passkey ont jusqu'au 10 novembre pour réinscrire leur méthode d'authentification à deux facteurs. Passé ce délai, leur compte sera verrouillé jusqu'à ce qu'ils effectuent la manipulation. Le compte X Safety précise que ce changement concerne uniquement les Yubikeys et passkeys, les autres méthodes 2FA comme les applications d'authentification restant fonctionnelles.

La raison invoquée est technique : les clés de sécurité actuelles sont liées au domaine twitter.com. Leur réinscription permettra de les associer à x.com, facilitant ainsi l'abandon définitif de l'ancien domaine. Pour effectuer la manipulation depuis iOS ou macOS, il suffit de se rendre dans les paramètres du profil, puis dans Sécurité et confidentialité > Accès au compte et sécurité > Sécurité > Authentification à deux facteurs.

Cette transition soulève des interrogations légitimes. Supprimer l'un des domaines les plus utilisés au monde risque de casser de nombreuses fonctionnalités et intégrations tierces. Ironiquement, le remplacement automatique de twitter.com par x.com dans les tweets a déjà généré des publications incohérentes, y compris de la part des comptes officiels de l'entreprise, notamment liées au serveur d'hébergement des images toujours sous le nom de domaine t.co.