Le New York Times est victime d’une baisse de visibilité sur Twitter (X)

Elon Musk aurait-il un problème avec le New York Times ? Le célèbre journal américain affiche une baisse de visibilité impressionnante sur Twitter (X) depuis la fin du mois de juillet. Tous les tweets (posts) qui comportent un ou plusieurs liens vers le New York Times ont nettement moins de portée !

Le New York Times est victime d’une baisse de visibilité seulement sur Twitter (X)

Depuis fin juillet, le New York Times semble connaître une diminution conséquente de son engagement sur Twitter (X). Selon une récente analyse de NewsWhip, l’interaction avec les publications du journal sur le réseau social a subi une chute comparé aux mois précédents.



Ce qui est troublant dans cette affaire, c’est que le phénomène n’est pas général aux États-Unis, d’autres médias majeurs comme CNN, le Washington Post et la BBC n’ont pas observé une telle tendance sur leurs tweets (posts). De plus, la visibilité du New York Times est restée stable sur d’autres plateformes telles que Facebook et Instagram, preuve que tout le monde n’a pas soudainement perdu l’intérêt envers les articles du New York Times.

L’engagement en berne sur Twitter ne semble pas non plus se limiter exclusivement aux tweets (posts) direct du journal. Par exemple, les tweets de l’ex-président Barack Obama qui contiennent des liens vers des articles du New York Times ont également vu leur engagement diminuer. Pour mettre cela en perspective, un tweet (post) récents de Barack Obama concernant les coûts des soins de santé aux États-Unis n’a touché que moins de 800 000 personnes, alors qu’en temps normal, ses tweets (posts) atteignent aisément un public de 10 millions d’utilisateurs. La différence ? Un lien redirigeant vers le New York Times était présent dans le tweet (post) de moins de 800 000 de portée.



Pour le New York Times, c’est évidemment un coup dur, car Twitter (X) génère énormément de trafic pour un grand média avec plusieurs millions de followers. Perdre autant de visites par mois, c’est l’assurance d’avoir moins de souscriptions d’abonnements et de voir de la perte financière sur les revenus publicitaires.

Pourquoi une telle diminution de portée ?

La réponse demeure incertaine. Cependant, un élément pourrait éclairer cette énigme : l’influence d’Elon Musk qui est aux commandes du réseau social. Dans le passé, cet outil ou ce mécanisme, dont la nature exacte reste obscure, a déjà influencé l’engagement des internautes. En août dernier, il semble que Twitter (X) ait provoqué des ralentissements sur plusieurs sites web, notamment Mastodon, Bluesky, Threads, Substack et bien sûr, le New York Times. Coïncidence troublante : les plateformes et sites affectés semblent être ceux qui ont été critiqués ouvertement par Musk.



