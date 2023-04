Avec le code source de l'algorithme de Twitter, on sait ce qui booste la visibilité !

Comme Facebook, Twitter est un réseau social très populaire qui permet d'obtenir de la visibilité rapide sur vos publications. Cela peut être pratique pour une célébrité, une personne qui cherche à faire le buzz avec une vidéo ou encore un média qui cherche à générer du trafic supplémentaire sur son site internet. Cependant, Twitter utilise un algorithme qui utilise des logiques bien précises sur les contenus à mettre en avant et ceux à écarter. Pour la première fois dans l'histoire de Twitter, cet algorithme a été dévoilé publiquement !

L'algorithme de Twitter devient open-source

Avec des centaines de millions de tweets publiés quotidiennement et une croissance permanente de nouveaux utilisateurs, il n'est pas forcément simple d'obtenir une visibilité sur Twitter quand il y a autant de concurrence en face.

Heureusement, il existe des techniques pour attirer l'attention de l'algorithme Twitter sur votre contenu afin que celui-ci profite d'une meilleure visibilité que d'autres tweets.

Twitter recommendation source code now available to all on GitHub https://t.co/9ozsyZANwa — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

Elon Musk a rendu ce week-end open-source le code de l'algorithme utilisé par Twitter, il a été publié sous licence générale GNU Affero version 3.0. Cet algorithme a fait l'objet de quelques modifications depuis que le milliardaire a pris le contrôle de Twitter, des changements qui ont principalement concerné les utilisateurs Twitter Blue, mais pas uniquement.

Comment améliorer la visibilité de ses tweets ?

L'algorithme sur un réseau social est utilisé pour trier, classer et afficher le contenu dans le flux d'actualités de chaque utilisateur. Les algorithmes sont utilisés pour personnaliser le contenu qui est présenté à chaque utilisateur en fonction de leurs intérêts, de leur comportement... Les algorithmes sur les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs en leur montrant des contenus pertinents et intéressants qui les encouragent à interagir, à partager et à rester sur la plateforme.



Comme c'est le cas pour TikTok ou encore Facebook, l'algorithme de Twitter va traquer les contenus qui génèrent des engagements, que ce soit de la critique, des applaudissements, des coups de cœur, du partage... En ce qui concerne Twitter, il est préférable de mettre en avant un tweet qui a généré deux retweets qu'un tweet qui a généré qu'un seul like.



Dans le code publié par Elon Musk, on apprend que les engagements suivants permettent d'améliorer la popularité d'un tweet :

Les likes : une exposition x30 Les retweets : une exposition x20 La présence de votre profil dans un cercle Twitter : une exposition x3 L'activation d'un abonnement Twitter Blue en cours : une exposition jusqu'à x4 La présence d'une image ou d'une vidéo dans votre tweet : une exposition x2 La présence d'une réponse : une exposition x1 par réponse

Pourquoi la visibilité d'un tweet est faible ?

L'algorithme a aussi des critères qui provoquent une sanction immédiate dans la visibilité d'un tweet, voici ce qu'il faut éviter :

L'absence de texte

Une URL sans image dans l'aperçu

Les fautes d'orthographe et les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire

Un nombre important de signalements ou de blocages d'autres utilisateurs

Les autres secrets du code source

L'une des préoccupations autour du rachat de Twitter par Elon Musk, ça a été la diffusion massive de fake news, beaucoup de personnalités aux États-Unis et en Europe ont eu peur que ce soit carte blanche pour les utilisateurs amateurs dans les fake news.

Finalement, sous l'ère Musk, les fake news continuent à être sanctionnés de manières très strictes. Si Elon Musk est moins enclin à les supprimer pour des questions de liberté d'expression, le code de l'algorithme révèle que les fake news subissent une forte baisse de visibilité, même si elles répondent à toutes les exigences liées à l'engagement.



Mais Musk ne compte pas s'arrêter là et va publier bien d'autres pans du code du réseau social :



This is most of the recommendation code. In the coming weeks, we will open source literally everything that contributes to showing a tweet, such that the output can be at least roughly approximated. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2023

L'algorithme vous met dans une "case"

Dernière révélation du code de l'algorithme de Twitter, c'est que celui-ci vous met dans une "case" afin que vos tweets soient vus par d'autres utilisateurs qui sont dans la même "case" que vous.

Par exemple, si 60% de vos tweets parlent de politique, Twitter va coller l'étiquette "politique" sur votre compte, l'algorithme va encore plus loin en prenant en compte une affinité dans les catégories les plus complexes. Par exemple, si vous tweetez régulièrement les vidéos des punchlines de Jordan Bardella dans ses débats télévisés, vous serez populaires auprès des autres comptes Twitter qui apprécient aussi ce politicien. Toutefois, vous serez impopulaire auprès des comptes qui ont un fort taux d'engagement sur des tweets de partis politiques de gauche.



Cette "case" dans laquelle vous met l'algorithme de Twitter a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, car si votre attitude, vos opinions ou même vos centres d'intérêts changent du jour au lendemain, vos tweets risquent de ne pas avoir la même popularité. Vous pourrez donc vous attendre à une forte baisse de visibilité, cela durera probablement des semaines, voire des mois avant que l'algorithme ne vous range dans une nouvelle "case".

