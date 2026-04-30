Apple aurait définitivement tourné la page du Vision Pro 

Après un lancement difficile et des ventes décevantes, Apple pourrait déjà tourner la page du Vision Pro. Une décision radicale qui marquerait un tournant dans sa stratégie autour de la réalité mixte.

Apple aurait déjà tiré un trait sur le Vision Pro

Selon un récent rapport de MacRumors, Apple aurait définitivement tourné la page sur le Vision Pro. Pas une pause, pas une restructuration discrète. Un abandon assumé, après deux ans d’échec commercial que la mise à jour de l’automne 2025 n’aura pas suffi à enrayer.



Le Vision Pro M5, sorti en octobre 2025, proposait un affichage 120 Hz, environ 10 % de pixels supplémentaires en rendu et une autonomie allongée d’une trentaine de minutes. Apple avait également revu le bandeau pour mieux répartir le poids du casque, lequel dépasse les 600 grammes. Mais le prix, lui, n’avait pas bougé d’un centime : 3 999 euros en France. Pour beaucoup, c’était déjà plié avant même la sortie.

Les chiffres de ventes totales donnent le vertige par leur modestie : environ 600 000 unités écoulées sur l’ensemble de la commercialisation du produit, toutes versions confondues. Un résultat que n’importe quel autre fabricant d’électronique grand public jugerait catastrophique. Chez Apple, il l’est doublement, car il s’accompagne d’un taux de retours produit exceptionnellement élevé, sans précédent dans l’histoire récente de la marque.



L’équipe dédiée au Vision Pro aurait été dispersée vers d’autres divisions. Une partie travaillerait désormais sur Siri, ce qui n’est pas une surprise : Mike Rockwell, ancien directeur du projet Vision Pro, pilote la refonte de l’assistant vocal depuis mars 2025.

Quant à la suite, Apple regarderait vers les lunettes connectées plutôt que vers un hypothétique Vision Pro de troisième génération. Le premier modèle envisagé serait dépourvu d’écran intégré, dans la veine des Ray-Ban Meta, avec une couche d’intelligence artificielle embarquée. La technologie du Vision Pro, trop énergivore, n’est pas transposable telle quelle dans un châssis aussi compact.



Le Vision Pro reste en vente. Mais pour combien de temps encore, et surtout pour qui ?