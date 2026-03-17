NVIDIA apporte le cloud gaming 4K/120 FPS à l'Apple Vision Pro

Si vous souhaitez jouer sérieusement aux jeux vidéo sur votre Apple Vision Pro (M5), NVIDIA propose une solution en 2026 avec son offre GeForce NOW Ultime : cloud gaming, 4K, jusqu’à 120 FPS et 90 images par seconde pour une expérience sérieuse.

NVIDIA transforme l’Apple Vision Pro en machine gaming haut de gamme

Le casque d’Apple a toujours souffert d’une réputation de gadget de productivité onéreux, peu adapté à certains usages dont le jeu vidéo. NVIDIA tente de bousculer cette perception avec deux annonces majeures, présentées lors de la Game Developers Conference début mars et précisées cette semaine à la GTC.



Le premier coup d’éclat arrive dès le 19 mars. GeForce Now, le service de cloud gaming de NVIDIA, passe à 90 images par seconde sur les casques compatibles, dont l’Apple Vision Pro. Les abonnés Ultimate bénéficient immédiatement d’un gain de fluidité significatif pour des centaines de jeux PC streamés en écran virtuel ou en mode spatial, contre 60 FPS jusqu’ici. Pour les jeux rapides ou les expériences immersives, la différence est visible.

La véritable rupture est attendue ce printemps avec CloudXR 6.0, qui arrivera de pair avec visionOS 26.4. NVIDIA promet du streaming stéréoscopique en vraie 3D immersive depuis un PC RTX local ou depuis le cloud GeForce Now, avec une résolution pouvant atteindre 4K par oeil à 120 FPS, notamment optimisée pour les modèles Vision Pro équipés de la puce M5. La technologie du rendu fovéal, rendue possible par le suivi oculaire natif du casque, concentre le détail de l’image là où le regard se pose, réduisant la charge réseau sans sacrifier la qualité perçue.



Deux titres de référence sont confirmés pour ce lancement : X-Plane 12 et iRacing, deux simulateurs PC de très haute fidélité, jouables en immersion totale sans portage natif. NVIDIA qualifie CloudXR de pont direct entre les GPU RTX et visionOS.



Avec ces deux déploiements, le Vision Pro accède à un catalogue gaming AAA sans que les développeurs n’aient à adapter leurs titres. Pour les nombreux (enfin rares) possesseurs du casque, qui attendaient une proposition gaming à la hauteur de son tarif, l’offre prend enfin forme.



L’abonnement GeForce Now Ultime est requis pour profiter de ces fonctionnalités. Il est proposé à 21,99 euros par mois ou 219,99 euros par an.