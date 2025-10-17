L'Apple Vision Pro M5 double le taux de rafraîchissement de l’affichage virtuel Mac à 120 Hz

L’annonce de l’Apple Vision Pro M5 ce mercredi ne s'est pas contentée pas d'évoquer la nouvelle puce et le bandeau à double sangle, l'entreprise américaine ayant également pris soin de parler des évolutions liées à l'affichage. Si nous savions que les écrans micro-OLED étaient plus fins et plus rapides, c'est aussi le cas d'une fonction bien utile avec un Mac.

Un taux doublé

Apple a effet mis en avant la mise à niveau du taux de rafraîchissement de l'écran qui passe à 120 Hz, contre 100 Hz sur le modèle original. Cependant, les premiers détails n’étaient pas clairs quant à savoir si cette amélioration s’appliquait à la fonctionnalité d’affichage virtuel Mac, qui était limitée à 60 Hz sur l’Apple Vision Pro M2, que ce soit avec le câble pour développeurs ou en streaming via Wi-Fi.

Mais finalement, le nouveau casque de réalité mixte d'Apple est capable d'afficher les données du Mac associé en 120 Hz. Ce doublement, de 60 Hz à 120 Hz, pourrait réduire le mal des transports, rendant cette fonctionnalité plus utilisable pour certains utilisateurs, notamment ceux qui travaillent avec.

Amélioration de la qualité de l’affichage

L’Apple Vision Pro M5 offre également un texte et des images plus nets pour les utilisateurs de l’affichage virtuel Mac. Apple a indiqué que les nouveaux écrans micro-OLED affichent 10 % de pixels supplémentaires, grâce à un rendu fovéal amélioré alimenté par la puce M5. Bien que cette augmentation soit modeste, elle offre une amélioration notable en utilisant le même matériel d’affichage que le modèle original.