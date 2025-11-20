Bernabéu Infinito : un projet commun entre Apple et le Real Madrid

Au Real Madrid, l’innovation ne se limite plus au terrain. Avec le projet « Bernabéu Infinito », Florentino Pérez s’associe à Apple pour transformer l’expérience des supporters et propulser le club dans une nouvelle ère technologique.

Florentino Pérez et Apple : un partenariat qui transforme le Bernabéu

Le Real Madrid a dévoilé un projet d’envergure qui lie innovation technologique et passion du football : le « Bernabéu Infinito », une vision portée par Florentino Pérez en collaboration avec Apple. Cette alliance vise à faire du stade madrilène un lieu totalement repensé, où l’expérience des supporters devient immersive, fluide et profondément moderne.

Au cœur de cette transformation, un documentaire inédit tourné lors d’un match de Ligue des champions permettra de découvrir le stade comme jamais auparavant. Conçu pour Apple Vision Pro, il offrira une immersion totale grâce à des dizaines de caméras placées dans les coulisses, sur le terrain ou encore dans les zones réservées. L’objectif est simple, faire ressentir aux fans du monde entier ce que vivent les joueurs et le public lors d’un soir de match.

Image GQ

Apple joue également un rôle clé dans l’amélioration de l’expérience au stade. Grâce à Apple Wallet, les supporters peuvent déjà entrer au Bernabéu sans billet papier, payer dans les espaces de restauration et accéder à des informations contextuelles comme la localisation de leur siège, les services disponibles ou la météo du jour. Une manière de rendre la technologie invisible au profit d’une expérience plus simple et plus agréable.

Pour Florentino Pérez, ce projet va bien au-delà de la modernisation du stade. Il s’agit de créer un lien direct et émotionnel avec les millions de fans du Real Madrid à travers le monde. Le « Bernabéu Infinito » n’est pas seulement une innovation technologique, c’est une nouvelle façon de vivre le football, où tradition, émotion et numérique se rejoignent pour redéfinir ce que peut être un club moderne. Et qui de mieux qu'Apple, leader technologique mondial, pour l'aider à réaliser ce projet.