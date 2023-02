Le documentaire "Real Madrid : Until The End" bientôt disponible sur Apple TV+

Sur Apple TV+, on retrouve de nombreux documentaires passionnants. À travers ce type de programme, Apple a essayé de répondre à tous les goûts, on aperçoit des documentaires sur des artistes musicaux, sur la nature, sur les dinosaures... Et prochainement sur l'un des plus grands clubs de football dans le monde : le Real Madrid.

Apple x Real Madrid

Apple TV+ a récemment annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau documentaire exclusif intitulé "Real Madrid : Until The End". Cette nouvelle production vous offrira une immersion exceptionnelle dans l'histoire de l'équipe de football espagnole la plus emblématique du monde. Ce contenu exclusif au catalogue d'Apple TV+ sera commenté par une légende du football, David Beckham. Ce choix d'Apple n'est pas un hasard, car Beckham a joué de 2003 à 2007 dans l'équipe et a remporté plusieurs titres prestigieux.



Le documentaire sera en trois parties et les téléspectateurs auront la chance de voir les instants de victoires, de défaites et de doutes dans l'équipe, ainsi que des images inédites sur le terrain, dans les vestiaires et pendant les entraînements.

​​​​​​

Le documentaire reviendra sur l'histoire riche du Real Madrid, notamment ses nombreuses victoires en Ligue des champions, mais également sur les personnalités clés qui ont contribué au succès de l'équipe. La production sera dirigée par un groupe de réalisateurs talentueux, dont David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez, Jorge Cabrera, WAKAI et le Real Madrid qui a probablement insisté pour y laisser son empreinte.



La première partie de "Real Madrid : Until The End" sera disponible uniquement pour les abonnés d'Apple TV+ à partir du 10 mars 2023. Les fans de football du monde entier pourront en profiter en souscrivant à l'abonnement Apple TV+ qui coûte seulement 6,99€ par mois sans engagement.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple TV+ propose des contenus exclusifs sur le sport. Le service de streaming a déjà mis en ligne des documentaires primés tels que "The Super Bowl: All or Nothing" et "Greatness Code", mettant en avant les performances des plus grands athlètes de la planète.

Source