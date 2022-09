Apple TV+ : un documentaire sur la carrière de Selena Gomez arrive bientôt

Apple TV+ fait partie des services de streaming qui misent énormément sur les documentaires originaux, si pour le moment Apple a principalement investi dans des documentaires sur les animaux et la planète, mais le service propose aussi des documentaires sur les carrières de nos artistes et sportifs préférés. Dans une continuité sur cette stratégie, Apple va bientôt proposer un documentaire inédit sur la carrière et la vie de Selena Gomez.

Apple TV+ x Selena Gomez

My Mind and Me, un nouveau documentaire sur la chanteuse et actrice Selena Gomez, sera prochainement diffusé sur Apple TV+. La date de sortie officielle n'a pas été divulguée, mais la firme de Cupertino a récemment obtenu les droits de diffusion exclusive du programme.

Alec Keshishian dirigera le film original d'Apple "Selena Gomez : My Mind and Me", qui explorera la carrière de l'artiste, mais aussi le parcours difficile qu'elle a traversé à cause de problèmes de santé répétitifs.

Après la sortie en février 2021 du documentaire de Billie Eilish, The World Is A Little Blurry, les studios de production Lighthouse et Interscope Film seront aux commandes du documentaire de Selena Gomez. C'est le deuxième projet qui est commandé par Apple pour son service de streaming.