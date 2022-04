Apple TV+ : Michael J. Fox va avoir un documentaire exclusif sur sa carrière

Le nom Michael J. Fox vous dit forcément quelque chose, cet acteur canadien de 60 ans a une carrière impressionnante avec des rôles dans des films comme Retour vers le futur, Mars Attacks! ou encore Fantômes contre fantômes. L'acteur s'est aussi fait remarquer dans des séries américaines : Designated Survivor, Spin City et The Good Wife.

La carrière de Michael J. Fox dans un long métrage exclusif

Connaissez-vous vraiment Michael J. Fox ?

Apple est prêt à parier que non. La firme de Cupertino va bientôt vous aider à mieux connaître ce fantastique acteur très populaire aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Dans un récent communiqué de presse, Apple explique avoir décroché les droits exclusifs pour créer un "long métrage non-romanesque" sur la carrière de J. Fox, mais aussi sur sa vie et son combat contre la maladie de Parkison dont il a été diagnostiqué il y a plusieurs années.



Apple dévoile que la production du documentaire a commencé il y a peu à New York, Los Angeles et Vancouver, trois endroits clés où Michael J. Fox a passé beaucoup de temps dans sa vie professionnelle et personnelle.

Le long métrage sera réalisé par David Guggenheim, un talentueux réalisateur qui a connu Michael J. Fox en 2019 sur le tournage de la série Netflix Designated Survivor.

Le communiqué révèle quelques mots sur ce futur programme original à retrouver prochainement sur Apple TV+ :

Le film intégrera des éléments documentaires, d'archives et scénarisés, racontera l'histoire extraordinaire de Fox avec ses propres mots - l'histoire improbable d'un gamin de petite taille issu d'une base militaire canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans le Hollywood des années 1980.



Le récit de la vie publique de Fox, pleine de frissons nostalgiques et d'éclat cinématographique, se déroulera parallèlement à son parcours privé inédit, notamment les années qui ont suivi le diagnostic de la maladie de Parkinson, à l'âge de 29 ans. Intime et honnête, et produit avec un accès sans précédent à Fox et à sa famille, le film fera la chronique des triomphes et des difficultés personnelles et professionnelles de Fox, et explorera ce qui se passe lorsqu'un optimiste incurable affronte une maladie incurable.

Plusieurs personnalités vont travailler sur ce documentaire, il y aura notamment Lauren Powell Jobs, l'épouse de Steve Jobs. Elle participera en tant que producteur exécutif aux côtés de Jonathan King (Spotlight et Green Book), Jonathan Silberberg (Time), Annetta Marion (Oprah's Master Class)​​​​​​​, Will Cohen (Divide and Conquer) et de Nelle Fortenberry, une proche de Michael J. Fox qui a travaillé avec lui sur de nombreux projets depuis 2000.



Pour ce documentaire inédit et exclusif, Apple a confié la production à Concordia Studio, une société de production cinématographique qui a déjà collaboré avec Apple pour le contenu "Boy State" (qui a d'ailleurs été primé aux Emmy Awards).

Pour le moment, Apple n'a pas dévoilé de date pour la sortie de ce documentaire, on peut espérer une disponibilité vers la fin de l'année ou début 2023 au plus tard.



