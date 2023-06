Apple TV+ une série-documentaire sur Lionel Messi sera bientôt disponible

Avec plus de 670 buts au FC Barcelone, 6 Ballons d'Or entre 2009 et 2019, 10 titres de La Liga, 4 Ligue des Champions... Lionel Messi n'est clairement pas un joueur avec une carrière comme les autres. Apple qui s'intéresse énormément au foot depuis le rachat des droits de diffusion de la Major League Soccer (MLS), a considéré qu'un documentaire inédit sur Lionel Messi serait une bonne chose pour son service de streaming, Apple TV+.

Apple annonce un documentaire exclusif sur Lionel Messi

Coup de théâtre dans l'univers du streaming !

Apple vient d'annoncer il y a quelques minutes à travers un communiqué de presse, l'arrivée imminente d'un nouveau contenu exclusif sur Apple TV+. Le géant californien va proposer à ses abonnés une série documentaire en 4 parties sur Lionel Messi, le programme a été filmé à Paris, au Qatar et en Argentine, on peut s'attendre à des moments inédits sur le quotidien du joueur, sa victoire à la Coupe du Monde ainsi que son passage dans le plus grand club de France, le Paris Saint-Germain.



Apple assure dans son communiqué que le tournage n'a pas du tout été scénarisé, vous retrouverez des extraits authentiques où Messi parlera avec ses propres mots, abordera son incroyable carrière et sa victoire à la Coupe du Monde avec l'Argentine, l'un des objectifs de sa vie qui lui a permis de remplir son palmarès de trophées.

Pour donner un avant-goût de sa nouvelle série, voici ce que déclare Apple :

Quelques jours seulement avant le début du tournoi, Messi a déclaré aux cinéastes : "Ce serait l'expérience ultime de gagner une Coupe du monde et de pouvoir clore ma carrière de cette façon. J'en ai rêvé après de nombreuses années de lutte pour cela. J'ai fait un million de possibilités de ce qui pourrait arriver... le premier match, les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Je vais aussi le vivre comme quelque chose de spécial, parce que c'est le dernier. Terminer ma dernière année en remportant une Coupe du monde serait la fin du rêve. » En quelques semaines, et devant une audience record, Leo Messi a consolidé sa place dans le panthéon du sport alors qu'il hissait la Coupe du monde.

La série documentaire d'Apple se concentrera majoritairement sur Lionel Messi pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. On trouvera des images inédites de Messi avec ses coéquipiers avant les matchs décisifs, ses entraînements, les moments avec sa famille... Apple promet aussi des interviews exclusives avec des joueurs très proches de Lionel Messi, des joueurs d'équipes adverses, des fans ou encore des entraîneurs qui ont eu la chance d'accompagner Messi dans leur carrière.



Pour l'instant, Apple ne dévoile aucun nom pour sa série-documentaire, aucune date ni de trailer, on sent l'annonce prématurée pour rester dans les effets d'annonces après l'Apple Event d'hier soir.



Source