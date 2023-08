Apple est en train de produire deux séries documentaires sur Lionel Messi

Depuis que Lionel Messi a signé à l’Inter Miami et a intégré la Major League Soccer, les américains se réveillent Messi, mangent Messi et dorment Messi. Depuis plusieurs semaines, Apple multiplie la communication autour de l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain pour vendre son MLS Season Pass. Si on pensait que cette stratégie allait s’épuiser avec le temps, Apple prépare une très grosses surprises qui va mettre des étoiles dans les yeux aux fans de Messi.

Apple prépare deux séries documentaires sur Messi pour Apple TV+

La montée fulgurante de la popularité de la MLS Season Pass coïncide avec l’arrivée de Lionel Messi et il semble qu’Apple l’ait bien compris en décidant de s’appuyer sur cet engouement planétaire. Le géant californien prépare actuellement des documentaires sur l’icône du football pour son service de streaming Apple TV+.



En juin, un projet avait été révélé grâce à une fuite, on apprenait qu’un documentaire allait revenir sur le parcours impressionnant de Messi lors de la Coupe du Monde au Qatar. Mais ce n’est pas tout, selon des sources de Bloomberg, un deuxième documentaire centré sur la carrière de Messi au sein de la Major League Soccer est également en préparation. Un tournage avec la coopération et le soutien de l’Inter Miami serait actuellement en cours.

D’après les informations que l’on détient pour le moment, la série sur la Coupe du monde sera composée de quatre épisodes de plus d’une heure, tandis que celle sur la MLS en comptera six légèrement moins long. Tous ces épisodes seront produits par Smuggler Entertainment, une entreprise spécialisée dans le contenu sportif pour des services de streaming comme celui d’Apple.



L’objectif de ces deux documentaires sera de faire découvrir Messi sous un nouveau jour. On verra la star lors de ses entraînements, dans les vestiaires avec ses coéquipiers, dans des réunions d’avant-match, pendant les mi-temps… Une approche unique et exclusive de Messi pendant la Coupe du Monde au Qatar et lors de son arrivée à l’Inter Miami après son départ du Paris Saint-Germain.



Malheureusement, il faudra patienter pour plus de détails. Pour l’instant, ces séries documentaires n’ont pas de titre officiel et leur date de sortie demeure un mystère. Apple pourrait communiquer à propos de ces deux documentaires inédits au cours de la fin 2023. Si ce n’est pas le cas, ce sera à coup sûr l’année prochaine !



Apple accorde une certaine volonté à apporter toujours plus de contenus sportifs à ses abonnés Apple TV+. D’autres productions, telles que “They Call Me Magic”, “Super League”, “Real Madrid: Jusqu’à la fin”, “Make or Break” et “Stephen Curry: Underrated” ont déjà attiré l’attention de millions de personnes à travers le monde.