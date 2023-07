Apple annonce la série-documentaire "Wanted : The Escape of Carlos Ghosn" sur Apple TV+

Vous souvenez-vous de l'affaire Carlos Ghosn ? Cet incident a été l'un des plus marquants de l'industrie automobile au tournant des années 2010 et 2020. L'ancien président de Renault-Nissan-Mitsubishi a été arrêté au Japon en novembre 2018 et a passé plus de 100 jours en détention avant d'être libéré sous caution. Apple va raconter l'histoire de cet homme qui a fait la Une de tous les médias dans le monde pendant plusieurs mois.

Lancement prévu en août

Apple a récemment dévoilé l'arrivée d'une nouvelle série documentaire exclusive à Apple TV+ intitulée "Wanted: The Escape of Carlos Ghosn". Cette série, qui se compose de quatre épisodes, revient sur l'histoire incroyable de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan qui a réussi à s'échapper du Japon pour éviter des accusations de crimes financiers. Pour la première fois, Carlos Ghosn lui-même raconte son histoire, offrant une perspective unique sur cette saga qui a captivé l'attention mondiale.



Après une carrière exceptionnelle dans l'industrie automobile, notamment en orchestrant des redressements financiers, Carlos Ghosn a présidé la direction de Nissan jusqu'au 1er avril 2017. Même après sa démission en tant que PDG, il a conservé la présidence de l'entreprise. Toutefois, le 19 novembre 2018, sa carrière a subi un revirement dramatique lorsqu'il a été arrêté en essayant de quitter le Japon, soupçonné d'avoir minimisé son salaire et commis d'autres infractions financières contre Nissan.

Après une libération sous caution le 4 avril 2019, Ghosn a été arrêté de nouveau et exclu du conseil d'administration de Nissan. Libéré sous caution plus tard dans le mois, il est parvenu à s'évader du Japon le 30 décembre 2019 en se dissimulant dans un conteneur pour instruments de musique pour rejoindre le Liban. Ghosn a déclaré, par le biais d'un porte-parole, qu'il refusait d'être "otage d'un système judiciaire japonais truqué où la culpabilité est présumée, la discrimination est endémique et les droits humains fondamentaux sont niés".

Le documentaire "Wanted: The Escape of Carlos Ghosn" s'appuie sur le travail journalistique de Nick Kostov et Sean McLain, deux journalistes du Wall Street Journal. Leur livre "Boundless" a servi de matériel source pour la série.



La série est produite par James Gay-Rees, lauréat d'un Oscar et Paul Martin, récompensé par un Emmy Award. Elle est réalisée par DuPont et James Jones, également récompensé par un Emmy Award. La production est assurée pour Apple et Box To Box, sous la direction de Gay-Rees, Martin et Conway.



"Wanted: The Escape of Carlos Ghosn" promet d'être une série-documentaire passionnante, mélangeant suspense, enjeux politiques et économiques. Le premier épisode sera diffusé le 25 août 2023 sur Apple TV+. Le monde sera à nouveau invité à plonger dans l'histoire fascinante de Carlos Ghosn, cette fois à travers le prisme d'une série documentaire de haute qualité.



Source