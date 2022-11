"My Mind & Me" : le documentaire sur Selena Gomez est disponible sur Apple TV+

C'était l'une des créations originales Apple les plus attendues depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel, le documentaire "My Mind & Me" sur l'artiste Selena Gomez est disponible dans le monde entier et en exclusivité sur Apple TV+. Les fans peuvent profiter d'une immersion totale dans le quotidien de l'artiste, les caméras ont été présentes à son domicile, pendant ses déplacements, avant un concert et même avant des apparitions à la TV américaine.

"My Mind & Me" est disponible

Depuis minuit, les abonnés à Apple TV+ peuvent profiter du nouveau documentaire sur Selena Gomez, les images couvrent les 6 dernières années de l'artiste où vous découvrez des moments difficiles, mais aussi les instants joyeux. À travers cette production originale, la chanteuse et actrice dévoile sa personnalité que ses proches voient au quotidien et qui ne se reflète pas forcément sur les réseaux sociaux ou derrière un écran.



Alec Keshishian dirige le documentaire original d'Apple "Selena Gomez : My mind and me", il s'agit d'un réalisateur, producteur et scénariste qui a travaillé sur le film W.E ainsi que sur le documentaire très populaire de Madonna "In bed with Madonna" qui était sortie au cinéma en mai 1991.

Pour revenir sur le documentaire de Selena Gomez, voici un aperçu de ce qui vous attend dès que vous aurez appuyé sur le bouton "Lecture" :

Après des années sous les projecteurs, Selena Gomez devient une immense célébrité. Alors au sommet de sa gloire, un tour inattendu va soudainement plonger Selena Gomez dans l’obscurité. Ce portrait à la fois à vif et personnel retrace les six années qu’il a fallu à Selena Gomez pour revenir vers la lumière.



En tant qu’artiste musicienne, Selena Gomez a vendu plus de 210 millions de singles à travers le monde et sa musique a été diffusée plus de 45 milliards de fois. Cette année, elle a été nommée aux Grammys pour son premier album tout en espagnol ainsi qu’aux Emmys pour son rôle dans la série “Only Murders in the Building” dans laquelle elle joue aux côtés de Steve Martin et Martin Short.

Retrouvez "My Mind & Me" dès maintenant dans le catalogue d'Apple TV+, le service coût seulement 6,99€/mois sans engagement. Si vous n'avez jamais souscrit, vous pouvez profiter d'une semaine offerte et jusqu'à 3 mois offerts pour l'achat d'un appareil Apple.