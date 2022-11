Selena Gomez offre 2 mois d'Apple TV+ pour son documentaire

Dès demain, les abonnés Apple TV+ pourront retrouver le documentaire "My Mind & Me" en exclusivité sur le service de streaming. Pour cette occasion très spéciale, Selena Gomez a partagé un "bon plan" sur son compte Twitter, l'actrice et chanteuse offre à ses fans 2 mois d'abonnement Apple TV+ offert via un lien spécial. Une opportunité de contourner la période d'essai "très light" de 7 jours d'Apple !

2 mois d'Apple TV+ gratuits grâce à Selena Gomez

Avec le documentaire "My Mind & Me" sur Selena Gomez, Apple compte bien attirer un maximum de nouveaux abonnés qui découvriront le contenu original sur l'artiste, mais aussi par la même occasion les nombreuses exclusivités Apple TV+ qui font le succès du service.

Pour offrir une meilleure visibilité à Apple TV+, la firme de Cupertino a incité Selena Gomez à publier à ses 66,4 millions d'abonnés sur Twitter un lien permettant d'acquérir 2 mois d'Apple TV+ offerts.



Le site Web d'Apple indique que les "abonnés qui ont résilié et qui souhaitent revenir" peuvent également bénéficier de la réduction. Les consommateurs peuvent profiter de cette offre spéciale jusqu'au 2 décembre, une fois la période promotionnelle de deux mois terminée, l'abonnement sera automatiquement renouvelé. L'avantage donne accès à tout ce qui est disponible dans le catalogue d'Apple TV+, l'occasion de découvrir les autres créations originales comme See, Ted Lasso, Défendre Jacob, The Morning Show, Black Bird...

À quoi vous attendre dès demain ?

Dans My mind & me, vous suivrez le quotidien de Selena Gomez sur les 6 dernières années, vous pourrez l'apercevoir dans les coulisses de ses concerts, avant la participation à des shows américains, sur le tournage de ses clips, à son domicile dans son intimité... La chanteuse et actrice dévoilera la personnalité que ses proches voient au quotidien et qui ne se reflète pas forcément sur les réseaux sociaux ou derrière un écran.



"My Mind & Me" sera disponible dès demain en exclusivité mondiale sur Apple TV+, l'abonnement coûte 6,99€/mois, mais si vous n'êtes pas (ou plus) abonné, vous pouvez profiter de "l'offre Gomez" via son compte Twitter !