Apple TV+ : le documentaire sur Selena Gomez "My mind & me" arrive le 4 novembre

Être abonné à Apple TV+, c'est profiter d'un grand catalogue de séries, films, mais aussi de documentaires passionnants. Pour cette dernière thématique, Apple propose des documentaires pour tous les goûts, il y a des contenus en lien avec la nature et l'environnement, sur des moments de l'histoire ou encore sur des célébrités que tout le monde connaît. Comme nous vous l'avions révélé le 8 septembre, Selena Gomez va avoir son propre documentaire baptisé "My mind & me".

Rendez-vous le 4 novembre

Bonne nouvelle pour les fans de Selena Gomez, vous allez pouvoir retrouver un documentaire original inédit et exclusif sur Apple TV+ dès le 4 novembre 2022.

Dans My mind & me, vous suivrez le quotidien de Selena Gomez sur les 6 dernières années, vous pourrez l'apercevoir dans les coulisses de ses concerts, avant la participation à des shows américains, sur le tournage de ses clips, à son domicile dans son intimité... La chanteuse et actrice dévoilera la personnalité que ses proches voient au quotidien et qui ne se reflète pas forcément sur les réseaux sociaux ou derrière un écran.

Alec Keshishian dirigera le film original d'Apple "Selena Gomez : My mind and me", il s'agit d'un réalisateur, producteur et scénariste qui a travaillé sur le film W.E ainsi que sur un documentaire très populaire de Madonna "In bed with Madonna" qui était sortie au cinéma en mai 1991.



Pour revenir sur le documentaire de Selena Gomez, nous avons depuis aujourd'hui la synopsis et la bande-annonce du programme, voici à quoi vous attendre :

Après des années sous les projecteurs, Selena Gomez devient une immense célébrité. Alors au sommet de sa gloire, un tour inattendu va soudainement plonger Selena Gomez dans l’obscurité. Ce portrait à la fois à vif et personnel retrace les six années qu’il a fallu à Selena Gomez pour revenir vers la lumière.



En tant qu’artiste musicienne, Selena Gomez a vendu plus de 210 millions de singles à travers le monde et sa musique a été diffusée plus de 45 milliards de fois. Cette année, elle a été nommée aux Grammys pour son premier album tout en espagnol ainsi qu’aux Emmys pour son rôle dans la série “Only Murders in the Building” dans laquelle elle joue aux côtés de Steve Martin et Martin Short.

Rendez-vous le 4 septembre pour découvrir "My mind & me" sur Apple TV+, vous pourrez profiter de 7 jours offerts puis l'abonnement passe à 4,99€/mois sans engagement, l'occasion de regarder le documentaire de Selena Gomez, mais aussi toutes les autres créations originales Apple qui ne manqueront pas de vous rendre complètement addict.