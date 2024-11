Ouverture d'un nouvel Apple Store à Madrid le 28 novembre

Apple confirme l'arrivée d'un nouvel Apple Store en Espagne, à Madrid. Un nouvel espace localisé dans un centre commercial de la capitale espagnole connu sous le nom de La Vaguada.

Hola Apple

Apple va inaugurer un nouveau magasin à Madrid, dans le centre commercial La Vaguada, le jeudi 28 novembre 2024. Cela permettra à la marque de renforcer sa présence en Espagne, un marché productif. À cette occasion, Apple propose un fond d'écran inspiré par le design unique de la boutique pour iPhone, iPad et Mac.

Apple La Vaguada sera officiellement la 5ᵉ boutique à Madrid et le 12ᵉ Apple Store à ouvrir en Espagne. C'est également le premier en plus de dix ans, marquant ainsi un événement significatif. Ce nouvel espace offrira aux visiteurs l'opportunité de découvrir les derniers produits et services d'Apple tout en profitant de l'expérience client immersive typique des Apple Store.



Apple est présent dans sept villes espagnoles via ses Apple Store. Outre Madrid, Barcelone compte deux boutiques, tandis que Murcie, Malaga, Valence, Valladolid et Saragosse en possèdent chacune une. En comparaison, la France, un marché encore plus lucratif pour Apple, compte 20 Apple Store répartis dans tout le pays, dont neuf en Île-de-France, ce qui en fait la région la mieux dotée.



L'adresse exacte de l'Apple Store La Vaguada :



Madrid, La Vaguada

Centro Comercial La Vaguada

Av. de Monforte de Lemos

36, 28029 - Madrid (Madrid)

910 873 600