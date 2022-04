Apple TV+ : Greatness Code saison 2 débarque le 13 mai

Avec son service de streaming, Apple propose plusieurs types de programmes, il y a les films, les séries et les... docu-séries. Dans cette catégorie, on pense à Dear, mais aussi à Greatness Code, un contenu qui a vu le jour il y a déjà 1 an et qui s'apprête à récréer le buzz en se lançant dans une nouvelle saison !

Greatness Code saison 2 dès le vendredi 13 mai

Dans une semaine, Apple va ajouter dans son catalogue la deuxième saison de sa création originale Greatness Code. Ce programme consiste à mettre en avant la carrière d'un artiste très connu aux États-Unis, mais aussi parfois à l'international.

La première saison de Greatness Code s'est essentiellement concentrée sur les sportifs, il y a eu un épisode inédit avec LeBron James, Tom Brady ou encore Usain Bolt.



Apple raconte les périodes difficiles, comme les moments qui ont marqué leur vie, des images (quelquefois jamais vues) sont diffusées et des proches sont interviewés.

À quoi s'attendre pour la saison 2 ?

Pour les prochains épisodes à venir, Apple va continuer à se focaliser sur l'univers sportif, le géant californien a prévu 6 épisodes avec des noms qui vous parleront forcément :

Marcus Rashford : footballeur professionnel anglais au post d'attaquant à Manchester United

: footballeur professionnel anglais au post d'attaquant à Manchester United Russell Wilson : champion du Super Bowl, quart-arrière de la NFL qui a joué dans neuf Pro Bowls

: champion du Super Bowl, quart-arrière de la NFL qui a joué dans neuf Pro Bowls Leticia Bufoni : Six fois médaillée d'or des X Games et skateuse de rue professionnelle

: Six fois médaillée d'or des X Games et skateuse de rue professionnelle Scout Bassett : champion parapanaméricain d'athlétisme

: champion parapanaméricain d'athlétisme Bubba Wallace : Premier pilote afro-américain à remporter une course dans la première série de NASCAR depuis 1963

: Premier pilote afro-américain à remporter une course dans la première série de NASCAR depuis 1963 Lindsey Vonn : quadruple championne de la Coupe du monde de ski alpin, médaillée d'or olympique, auteure et entrepreneure

Apple réexplique le concept de Greatness Code dans son communiqué de presse :

Dans "Greatness Code", des athlètes emblématiques lèvent le rideau sur un moment charnière de leur carrière où ils ont touché la grandeur. Hybride stylisé d'action réelle et d'effets visuels, cette série de docuseries de courte durée jette un nouvel éclairage sur les légendes sportives que vous pensiez connaître.

Rendez-vous dès le 13 mai pour découvrir les deux premiers épisodes, la diffusion sera après rythmée par un nouvel épisode tous les vendredis matin.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours.



